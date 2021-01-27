2月份全市农村人居环境整治工作排名出炉

洛报融媒记者今天从市农业农村局获悉，2月份，市改善农村人居环境工作领导小组办公室采取常态督查与抽查暗访相结合的方式，对18个县(市)区27个乡镇(办事处)的136个行政村(社区)农村人居环境整治工作进行了督导，及时发现问题，并下达整改通知，推动农村环境持续改善。
洛报融媒记者今天从市农业农村局获悉，2月份，市改善农村人居环境工作领导小组办公室采取常态督查与抽查暗访相结合的方式，对18个县(市)区27个乡镇(办事处)的136个行政村(社区)农村人居环境整治工作进行了督导，及时发现问题，并下达整改通知，推动农村环境持续改善。
洛报融媒记者今天从市农业农村局获悉，2月份，市改善农村人居环境工作领导小组办公室采取常态督查与抽查暗访相结合的方式，对18个县(市)区27个乡镇(办事处)的136个行政村(社区)农村人居环境整治工作进行了督导，及时发现问题，并下达整改通知，推动农村环境持续改善。
现将督查情况公示如下：
一、县(市)排名
1.宜阳县
2.嵩县
3.汝阳县
4.偃师市
5.伊川县
6.洛宁县
7.孟津县
8.新安县
9.栾川县
二、城市区排名
1.伊滨区
2.涧西区
3.瀍河区
4.老城区
5.吉利区
6.洛龙区
7.龙门园区
8.西工区
9.高新区
（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 王勇 文/图）
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