坚持一个动作为路人按压止血近半个小时 为这名洛阳护师点赞

今天下午3时40分左右，洛阳市第一人民医院肿瘤内分泌科护师李文会路过古城路帝都国际附近时，发现一群路人围着一名老先生，他因骑电动车不慎摔倒导致外伤，头上流了很多血，围观的路人不知如何是好。

今天下午3时40分左右，洛阳市第一人民医院肿瘤内分泌科护师李文会路过古城路帝都国际附近时，发现一群路人围着一名老先生，他因骑电动车不慎摔倒导致外伤，头上流了很多血，围观的路人不知如何是好。

李文会见状立即上前，“我是护士，我知道怎么处理”。她立即用干净的纸巾和刚拆封的口罩为老先生按压止血。老人由于外伤，一时有些神志不清，李文会将他的头靠在自己腿上，用手按压止血，保持这个动作近半个小时，直到救护车到达才松开手，引来路人点赞。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 沈箬文 文/图)