洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

坚持一个动作为路人按压止血近半个小时 为这名洛阳护师点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.16 20:42

　　今天下午3时40分左右，洛阳市第一人民医院肿瘤内分泌科护师李文会路过古城路帝都国际附近时，发现一群路人围着一名老先生，他因骑电动车不慎摔倒导致外伤，头上流了很多血，围观的路人不知如何是好。

　　李文会见状立即上前，“我是护士，我知道怎么处理”。她立即用干净的纸巾和刚拆封的口罩为老先生按压止血。老人由于外伤，一时有些神志不清，李文会将他的头靠在自己腿上，用手按压止血，保持这个动作近半个小时，直到救护车到达才松开手，引来路人点赞。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 沈箬文 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
        近期，我市多处游园的游人如织，不少市民赏花观景，园内丰富的游乐设施更是小朋友们的最爱。来市区这两处公...
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
  • ·洛阳多家游园蜡梅俏枝头 跟我们一起去赏梅、拍梅吧
    		•
    		 
    新闻排行
  • 官宣！洛阳地铁票价定了
  • 今晚22时，芳林北路提升改造工程启动！
  • 洛阳3·15当天典型案例发布 涉及汽车、...
  • 香椿成“餐桌上的贵族” 洛阳行情如何？
  • 洛阳出现扬沙、浮尘天气 何时能结束？
  • 洛阳两名高校教师获评省优秀青年社科专家
  • 足足151只白天鹅！洛河秒变“天鹅湖”...
  • 因超速被点名！洛阳高速交警曝光3月份...
  • 36小时！西工区涧滨北路衡山桥管道迁...
  • 到2025年，洛阳将建设新型研发机构25家
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    争奇斗艳！洛城街头春...
    探访洛阳市青年人才公...
    《唐宫夜宴》带火洛阳...
    春季赏花正当时 嵩县百...
    精彩热帖

    油菜花海

    小景

    鸟坚强

    红玉兰
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605