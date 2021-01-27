关羽的脸为啥那么红？唐代女子如何化妆？洛阳讲解员变身“视频达人”告诉您

这几天，一组由洛阳各博物馆讲解员打造的小视频亮相网络，在抖音平台、视频号引发广泛关注。视频中，他们用妙趣横生的语言说出一个个文物小故事，把洛阳悠久的历史文化活灵活现呈现在观众眼前。

这几天，一组由洛阳各博物馆讲解员打造的小视频亮相网络，在抖音平台、视频号引发广泛关注。视频中，他们用妙趣横生的语言说出一个个文物小故事，把洛阳悠久的历史文化活灵活现呈现在观众眼前。

“爱洛阳唱洛阳，说说洛阳夸洛阳，见证历史十三朝，河洛文明闪光芒……”身着齐胸襦裙，头戴华丽珠翠，手拿圆扇半遮面，讲解员张林楠用一首《说唱洛阳》，拉开了“抖文物家底?展讲解风采——洛阳讲解员抖音秀系列展播”活动的帷幕。

博物馆内，她是博学多知的优秀讲解员，到了小视频中，她变身当下最流行的“古风视频达人”，成功“出圈”吸引大量粉丝。作为“2020中国洛阳讲解导游大赛”一等奖的获得者，张林楠业务功底了得，不过以说唱形式通过短视频讲解洛阳历史，还是头一次。“拍摄难度挺大，但效果也确实挺好。”张林楠说，网络短视频突破了时空限制，加上说唱朗朗上口，让更多人短时间内认识了洛阳历史。

“抖文物家底?展讲解风采——洛阳讲解员抖音秀系列展播”活动由市文物局精心筹划，除了张林楠，还有一大批洛阳的优秀讲解员陆续亮相。例如，“河洛工匠”、2019年“古今辉映洛阳城”讲解导游大赛一等奖获得者马国哲，用英语讲解文物的“2020中国洛阳讲解导游大赛”英语组一等奖获得者程晨，及同样获我市导游讲解大赛一等奖的刘辰裕、阮文阁、郭柯辛等。

“小姐姐讲得真好”“河洛女儿讲洛史，一言一笑总关情”“听了讲解，特别想去洛阳看一看”……在短视频评论区，观众们毫不吝啬赞美之词，纷纷为这种新颖的讲解方式“点赞”。目前，系列短视频仍在更新，您可以关注“东方博物馆之都”微信公众号第一时间欣赏。

根据工作岗位，结合自身特长，讲解员们将日常的讲解内容用说唱、评书、动画、外语讲解等多种新颖的形式展现，也将一个个陈列在博物馆里的文物讲述得更鲜活。他们都讲了些啥？咱们挑选两个一起看一看。