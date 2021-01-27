洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

关羽的脸为啥那么红？唐代女子如何化妆？洛阳讲解员变身“视频达人”告诉您
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.16 20:42

　　这几天，一组由洛阳各博物馆讲解员打造的小视频亮相网络，在抖音平台、视频号引发广泛关注。视频中，他们用妙趣横生的语言说出一个个文物小故事，把洛阳悠久的历史文化活灵活现呈现在观众眼前。

　　“爱洛阳唱洛阳，说说洛阳夸洛阳，见证历史十三朝，河洛文明闪光芒……”身着齐胸襦裙，头戴华丽珠翠，手拿圆扇半遮面，讲解员张林楠用一首《说唱洛阳》，拉开了“抖文物家底?展讲解风采——洛阳讲解员抖音秀系列展播”活动的帷幕。

　　博物馆内，她是博学多知的优秀讲解员，到了小视频中，她变身当下最流行的“古风视频达人”，成功“出圈”吸引大量粉丝。作为“2020中国洛阳讲解导游大赛”一等奖的获得者，张林楠业务功底了得，不过以说唱形式通过短视频讲解洛阳历史，还是头一次。“拍摄难度挺大，但效果也确实挺好。”张林楠说，网络短视频突破了时空限制，加上说唱朗朗上口，让更多人短时间内认识了洛阳历史。

　　“抖文物家底?展讲解风采——洛阳讲解员抖音秀系列展播”活动由市文物局精心筹划，除了张林楠，还有一大批洛阳的优秀讲解员陆续亮相。例如，“河洛工匠”、2019年“古今辉映洛阳城”讲解导游大赛一等奖获得者马国哲，用英语讲解文物的“2020中国洛阳讲解导游大赛”英语组一等奖获得者程晨，及同样获我市导游讲解大赛一等奖的刘辰裕、阮文阁、郭柯辛等。

　　“小姐姐讲得真好”“河洛女儿讲洛史，一言一笑总关情”“听了讲解，特别想去洛阳看一看”……在短视频评论区，观众们毫不吝啬赞美之词，纷纷为这种新颖的讲解方式“点赞”。目前，系列短视频仍在更新，您可以关注“东方博物馆之都”微信公众号第一时间欣赏。

　　根据工作岗位，结合自身特长，讲解员们将日常的讲解内容用说唱、评书、动画、外语讲解等多种新颖的形式展现，也将一个个陈列在博物馆里的文物讲述得更鲜活。他们都讲了些啥？咱们挑选两个一起看一看。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
        近期，我市多处游园的游人如织，不少市民赏花观景，园内丰富的游乐设施更是小朋友们的最爱。来市区这两处公...
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
  • ·洛阳多家游园蜡梅俏枝头 跟我们一起去赏梅、拍梅吧
    		•
    		 
    新闻排行
  • 官宣！洛阳地铁票价定了
  • 今晚22时，芳林北路提升改造工程启动！
  • 洛阳3·15当天典型案例发布 涉及汽车、...
  • 香椿成“餐桌上的贵族” 洛阳行情如何？
  • 洛阳出现扬沙、浮尘天气 何时能结束？
  • 洛阳两名高校教师获评省优秀青年社科专家
  • 足足151只白天鹅！洛河秒变“天鹅湖”...
  • 因超速被点名！洛阳高速交警曝光3月份...
  • 36小时！西工区涧滨北路衡山桥管道迁...
  • 到2025年，洛阳将建设新型研发机构25家
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    争奇斗艳！洛城街头春...
    探访洛阳市青年人才公...
    《唐宫夜宴》带火洛阳...
    春季赏花正当时 嵩县百...
    精彩热帖

    油菜花海

    小景

    鸟坚强

    红玉兰
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605