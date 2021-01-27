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3岁孩子沿快车道骑平衡车 跑出去1公里远
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.16 20:43

　　16日，记者从涧西公安分局听说一件事：一个七八岁的男孩带着3岁的弟弟下楼玩，弟弟趁哥哥不注意，竟骑着平衡车溜到了马路上，还沿着快车道跑出去1公里远。

　　14日16时20分左右，有群众报警称，在涧西区丽春西路中原小区门口，有个两三岁的男孩骑一辆平衡车跑到了快车道上，身边没有家人跟着，很危险。

　　接到报警后，涧西公安分局南昌路派出所民警赶紧到场，但没找到男孩。民警联系报警人得知，男孩是从浅井南路过来的，拐到丽春路后一路向东去了，民警边问边找，在丽春西路与银川路交叉口把人“截获”。

　　“当时孩子骑着平衡车在机动车道上，车来车往很危险。”出警民警别骁潇说，男孩被拦下后，既不让人碰又不搭腔，自己的名字、爸妈电话、住哪个小区等信息一概不说，民警没招儿，只好先把他哄上警车带回派出所。

　　“我们没查到孩子走失的报警信息，估计当时家长还没发现孩子丢了。”别骁潇推测，男孩的家应该就在丽春西路附近，于是把他的照片发到辖区小区微信群，请大家帮忙转发。

民警在辖区小区微信群里发布信息

　　半个小时后，男孩所在幼儿园的老师赶到南昌路派出所，并帮联系上他的爸爸。随后，男孩的爸爸和哥哥匆匆赶来。

孩子的爸爸、哥哥和老师赶到派出所

　　民警了解到，这个调皮的小家伙今年3岁，当天下午跟着七八岁的哥哥在九都西路中弘中央广场小区门口玩耍，兄弟俩各玩各的，小家伙竟趁哥哥不注意骑上平衡车开溜，结果跑出去一公里远，而哥哥因为玩得太入迷，自始至终没发现弟弟不见了。(洛报融媒首席记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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