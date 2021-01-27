洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河南自然博物馆挂牌成立 十大“镇馆之宝”一半来自洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.16 20:32

　　14日，我省第一家国家级自然博物馆——河南自然博物馆正式挂牌成立。不少细心的市民发现，该馆首批公布的十大“镇馆之宝”中，有一半“宝贝”来自洛阳。今日，记者采访河南自然博物馆专家，为您介绍这些来自洛阳的“宝贝”。

　　河南自然博物馆位于郑州市郑东新区金水东路18号，其前身是河南省地质博物馆。目前，该馆有馆藏精品标本近3万件，包括世界上最大和最小的恐龙和恐龙蛋等。

　　挂牌当天，河南自然博物馆公布了首批十大“镇馆之宝”，包括恐龙化石、植物化石、哺乳动物化石等，分别是中华贝贝龙、巨型汝阳龙、汝阳黄河巨龙、迷你豫龙、洛阳中原龙、西峡巨型长形蛋、君昌豫鸟、中原豫俊兽、复齿河南龙、义马银杏。

　　记者了解到，其中的巨型汝阳龙、迷你豫龙、汝阳黄河巨龙、洛阳中原龙、中原豫俊兽来自洛阳。今日，河南自然博物馆古生物研究室主任贾松海向记者介绍了这些洛阳“宝贝”。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
        近期，我市多处游园的游人如织，不少市民赏花观景，园内丰富的游乐设施更是小朋友们的最爱。来市区这两处公...
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
  • ·洛阳多家游园蜡梅俏枝头 跟我们一起去赏梅、拍梅吧
    		•
    		 
    新闻排行
  • 官宣！洛阳地铁票价定了
  • 今晚22时，芳林北路提升改造工程启动！
  • 洛阳3·15当天典型案例发布 涉及汽车、...
  • 香椿成“餐桌上的贵族” 洛阳行情如何？
  • 洛阳出现扬沙、浮尘天气 何时能结束？
  • 洛阳两名高校教师获评省优秀青年社科专家
  • 足足151只白天鹅！洛河秒变“天鹅湖”...
  • 因超速被点名！洛阳高速交警曝光3月份...
  • 36小时！西工区涧滨北路衡山桥管道迁...
  • 到2025年，洛阳将建设新型研发机构25家
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    争奇斗艳！洛城街头春...
    探访洛阳市青年人才公...
    《唐宫夜宴》带火洛阳...
    春季赏花正当时 嵩县百...
    精彩热帖

    油菜花海

    小景

    鸟坚强

    红玉兰
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605