河南自然博物馆挂牌成立 十大“镇馆之宝”一半来自洛阳

14日，我省第一家国家级自然博物馆——河南自然博物馆正式挂牌成立。不少细心的市民发现，该馆首批公布的十大“镇馆之宝”中，有一半“宝贝”来自洛阳。今日，记者采访河南自然博物馆专家，为您介绍这些来自洛阳的“宝贝”。

14日，我省第一家国家级自然博物馆——河南自然博物馆正式挂牌成立。不少细心的市民发现，该馆首批公布的十大“镇馆之宝”中，有一半“宝贝”来自洛阳。今日，记者采访河南自然博物馆专家，为您介绍这些来自洛阳的“宝贝”。

河南自然博物馆位于郑州市郑东新区金水东路18号，其前身是河南省地质博物馆。目前，该馆有馆藏精品标本近3万件，包括世界上最大和最小的恐龙和恐龙蛋等。

挂牌当天，河南自然博物馆公布了首批十大“镇馆之宝”，包括恐龙化石、植物化石、哺乳动物化石等，分别是中华贝贝龙、巨型汝阳龙、汝阳黄河巨龙、迷你豫龙、洛阳中原龙、西峡巨型长形蛋、君昌豫鸟、中原豫俊兽、复齿河南龙、义马银杏。

记者了解到，其中的巨型汝阳龙、迷你豫龙、汝阳黄河巨龙、洛阳中原龙、中原豫俊兽来自洛阳。今日，河南自然博物馆古生物研究室主任贾松海向记者介绍了这些洛阳“宝贝”。