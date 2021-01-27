外地小伙儿付不起打车钱 民警一系列操作令人称赞

16日，得知陕西汉中人小侯已平安到家，铁路民警邵浩菲松一口气。小侯因与家人闹矛盾离家出走，来洛后身上的钱几乎花光，邵浩菲垫钱送他坐上回家的火车。

16日，得知陕西汉中人小侯已平安到家，铁路民警邵浩菲松一口气。小侯因与家人闹矛盾离家出走，来洛后身上的钱几乎花光，邵浩菲垫钱送他坐上回家的火车。

邵浩菲在洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所工作，15日20时许，他正在进站口处执勤，听到站外传来一阵争吵声。他出来一看，一出租车司机与一小伙儿起争执。小伙儿正是小侯，带着行李箱坐到目的地，付不起50元的打车钱，邵浩菲二话没说，帮小侯垫付，随后将小侯带至警务室。

邵浩菲与同事询问得知，小侯是陕西汉中人，今年17岁，因与家人闹矛盾跑出来，已经在外边游荡一个多月，带的2000多元几乎花光，手机也没了电，打车来到洛阳龙门站，身上的钱不够支付打车钱。

邵浩菲辗转联系到小侯老家的村干部郭先生了解到，小侯的父亲常年在外打工，家里只有年迈的爷爷奶奶与患病的母亲，小侯正值青春期，贪玩不服管教，家人多次劝其回家，均被拒绝。

邵浩菲一边给小侯拿来吃的喝的，一边进行开导。经过一番促膝长谈，小侯点头表示愿意回家。邵浩菲又垫付100多元，为小侯购买当晚的火车票，并把人送到车上，叮嘱乘警与列车员“多关注”。郭先生得知他垫付车费，通过微信将钱转了过来。

16日上午，郭先生接住小侯后，给邵浩菲打电话报平安，并对他再三表示感谢。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 侯家薪 文/图)