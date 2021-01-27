“他经济”崛起 植发产品成洛阳男士“香饽饽”

近日，国内某大型咨询机构发布2020年《中国新白领消费行为研究报告》显示，2020年近两成男性白领每月在医美护肤方面的消费达1131元，与女性的1197元持平。有72.73%的男白领尝试过面部护理，58.8%尝试过水光针、热玛吉、光子护肤等医美小手术，46.52%尝试过文眉、文眼线、种睫毛等服务……

近日，国内某大型咨询机构发布2020年《中国新白领消费行为研究报告》显示，2020年近两成男性白领每月在医美护肤方面的消费达1131元，与女性的1197元持平。有72.73%的男白领尝试过面部护理，58.8%尝试过水光针、热玛吉、光子护肤等医美小手术，46.52%尝试过文眉、文眼线、种睫毛等服务……

另据数据显示，2020年“双11”期间，有电商平台录得医美医疗订单量环比增长近7倍，成为最受欢迎的生活服务项目，平均客单价达6300元，这其中有近三成订单来自男性消费者。

洛报融媒记者近几日走访发现，从“她经济”到“他经济”，植发产品成为洛阳男士钟爱的“香饽饽”。

电梯里随处可见的男士植发广告

15日，记者在市区一家整形医院，见到咨询植发项目的杨某。今年21岁的杨某，是洛阳师范学院的一名学生。即将面临就业的他，想要在毕业前“好好整理一下”自己的外形。杨先生说，他的发际线比较靠后，“不仅显老，还影响整体颜值，怕以后不好找工作，不好找女朋友”。

经过一番咨询，杨先生最终确定以微针技术做发际线种植。“本来以为来做医美的男生不多，怕尴尬，没想到人还挺多。”杨先生表示，经过引导人员的一番介绍，他还对玻尿酸填充下巴等项目动了心。