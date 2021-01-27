洛阳快递驿站爆发式增长 居消费者投诉问题榜首的是……

洛报融媒记者从市邮政管理局了解到，去年，洛阳快递企业业务量累计完成19990.22万件，同比增长25.73%；业务收入累计完成15.08亿元，同比增长27.41%。其中，同城快递业务量累计完成2106.72万件，同比增长21.56%；异地快递业务量累计完成17809.86万件，同比增长26.42%。

洛报融媒记者从市邮政管理局了解到，去年，洛阳快递企业业务量累计完成19990.22万件，同比增长25.73%；业务收入累计完成15.08亿元，同比增长27.41%。其中，同城快递业务量累计完成2106.72万件，同比增长21.56%；异地快递业务量累计完成17809.86万件，同比增长26.42%。

快递行业的高速发展，离不开末端配送业务效率的提升。据悉，目前，洛阳市区共有快递驿站近900家，而在半年前，这个数字仅为485家，其中菜鸟驿站占430家。

值得一提的是，与之前诸如菜鸟驿站、快宝驿站、小兵驿站、小象驿站、熊猫代收等驿站品牌林立不同的是，经过这大半年的行业洗牌，截至目前，洛阳快递驿站的品牌仅剩下菜鸟驿站和快宝驿站，他们各自的数量分别为680家和160家。

“其他小品牌驿站的数量几乎可以忽略不计。”市邮政管理局相关负责人说，目前，洛阳快递行业菜鸟驿站“一家独大”的整体格局已经形成。

30岁的方东东是涧西区天津路附近一菜鸟驿站的负责人，而在半年以前，他所经营的这家快递驿站还挂着“快宝驿站”的牌子。

“这属于行业兼并。”方东东说，驿站行业的发展日新月异，更新换代的速度很快，而他们作为从业者，势必首要考虑的是经济效益问题，“菜鸟驿站的快件吞吐量肯定比其他品牌多不少，快件量多，我们赚得也多，所以才转做菜鸟品牌。”