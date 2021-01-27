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官宣！洛阳地铁票价定了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市发展和改革委员会网站 2021.03.16 18:17

　　关于我市城市轨道交通票价的批复

洛发改〔2021〕1号

洛阳市轨道交通集团有限责任公司：

　　市政府批转的你公司《关于尽快启动我市城市轨道交通票价制定工作的请示》(洛轨〔2020〕55号)收悉。根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格行为规则》等相关规定，在依法履行成本调查、专家论证、风险评估和价格听证等程序基础上，经报请市政府批准，对我市城市轨道交通票价批复如下：

　　一、票价标准

　　起步价：2元6公里(含6公里)；

　　里程价：超过6公里实行“递远递减”原则，6-14公里(含)里程内(递增8公里)加1元，14-22公里(含)里程内(递增8公里)加1元，22公里里程以上每递增9公里加1元。

　　二、优惠政策

　　(一)普通乘客持“一卡通”(名称待定)实行9.5折优惠，每位成年乘客可带领1名身高1.3米以下儿童免费乘车；

　　(二)洛阳市全日制中小学校学生凭有效证件办理“学生卡”(名称待定)，刷卡享受票价5折优惠；

　　(三)凡年满60周岁以上洛阳市户口的老年人，办理“敬老卡”(名称待定)除工作日高峰时段外可免费乘坐地铁，每月限乘70次。工作日高峰时段(7:00-9:00、17:00-19:00，以进站时间为准)享受票价5折优惠;

　　(四)现役军人、消防救援人员，残疾军人、残疾消防救援人员，因公致残的人民警察，凭有效证件可享受免费乘车；

　　(五)盲人、残疾人凭有效证件可享受免费乘车;

　　(六)运营单位在此优惠政策基础上，依据国家、省市等相关政策可采取灵活多样的优惠措施，报价格主管部门备案后实施。

　　上述票价标准和优惠政策自我市城市轨道交通运营之日起执行。你公司要切实做好票价组织实施及相关政策宣传解释工作，落实明码标价制度要求，在各站点醒目位置公示里程表及票价表，自觉接受社会监督。

　　2021年3月15日
[ 责任编辑：赵彤彤]
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