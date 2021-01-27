一封来自山东的感谢信：赞咱洛阳民警好样的！

日前，一个来自山东大营的快递送到宜阳县公安局韩城派出所潘要飞手中。打开一看，原来是一封感谢信和一面锦旗。

日前，一个来自山东大营的快递送到宜阳县公安局韩城派出所潘要飞手中。打开一看，原来是一封感谢信和一面锦旗。

“谢谢您的帮助，洛阳民警好样的！”“工作负责破案神速”……今天，在宜阳县公安局韩城派出所，潘要飞给记者讲述了事情的来龙去脉。

2月1日20时许，韩城派出所副所长潘要飞组织民警梳理当天警务工作时，突然接到外地群众初家豪的报警求助：他驾驶一辆货车经停韩城站服务区时，将手表和戒指遗忘在服务区卫生间的洗手台上。当发现东西丢失时，他已驶离韩城服务区。情急之下，他求助了民警。

接警后，潘要飞迅速带领辅警赶到现场。此时已距失主离开约一个小时，遗失物品已不见踪影。为尽快挽回群众损失，潘要飞立即联系服务区负责人调取现场监控。

通过视频回放发现，初家豪刚刚驾车离开后，一辆面包车驶入服务区。潘要飞抱着试试看的态度，通过车牌号联系上了面包车车主，但被面包车车主矢口否认。经过民警耐心沟通，面包车车主最终承认，确实捡到手表和戒指，愿意归还物品。

“您的东西找到了，请您提供地址。”潘要飞在电话里联系失主，由于考虑到失主是外地人，他们决定将失物快递给失主。

能够及时找回失物挽回损失，初家豪心里一直悬空的石头终于落地。收到快递的当天他便定制了锦旗，寄到宜阳县公安局韩城派出所，表达他的感激之情。

“群众的事就是我们的事，这是我们的工作，也是我们的责任！”收到锦旗的潘要飞这样说。(洛报融媒记者 贾臻 通讯员 赵利军 文/图)