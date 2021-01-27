洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

一封来自山东的感谢信：赞咱洛阳民警好样的！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.16 17:51

　　日前，一个来自山东大营的快递送到宜阳县公安局韩城派出所潘要飞手中。打开一看，原来是一封感谢信和一面锦旗。

　　“谢谢您的帮助，洛阳民警好样的！”“工作负责破案神速”……今天，在宜阳县公安局韩城派出所，潘要飞给记者讲述了事情的来龙去脉。

　　2月1日20时许，韩城派出所副所长潘要飞组织民警梳理当天警务工作时，突然接到外地群众初家豪的报警求助：他驾驶一辆货车经停韩城站服务区时，将手表和戒指遗忘在服务区卫生间的洗手台上。当发现东西丢失时，他已驶离韩城服务区。情急之下，他求助了民警。

　　接警后，潘要飞迅速带领辅警赶到现场。此时已距失主离开约一个小时，遗失物品已不见踪影。为尽快挽回群众损失，潘要飞立即联系服务区负责人调取现场监控。

　　通过视频回放发现，初家豪刚刚驾车离开后，一辆面包车驶入服务区。潘要飞抱着试试看的态度，通过车牌号联系上了面包车车主，但被面包车车主矢口否认。经过民警耐心沟通，面包车车主最终承认，确实捡到手表和戒指，愿意归还物品。

　　“您的东西找到了，请您提供地址。”潘要飞在电话里联系失主，由于考虑到失主是外地人，他们决定将失物快递给失主。

　　能够及时找回失物挽回损失，初家豪心里一直悬空的石头终于落地。收到快递的当天他便定制了锦旗，寄到宜阳县公安局韩城派出所，表达他的感激之情。

　　“群众的事就是我们的事，这是我们的工作，也是我们的责任！”收到锦旗的潘要飞这样说。(洛报融媒记者 贾臻 通讯员 赵利军 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
        近期，我市多处游园的游人如织，不少市民赏花观景，园内丰富的游乐设施更是小朋友们的最爱。来市区这两处公...
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
  • ·洛阳多家游园蜡梅俏枝头 跟我们一起去赏梅、拍梅吧
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳9县（市）将分类推进乡村振兴
  • 今晚22时，芳林北路提升改造工程启动！
  • 《唐宫夜宴》带火洛阳唐三彩销售 三彩...
  • 16日起，71路不再途经洛阳龙门站
  • “家门口办证”助力洛阳都市圈外贸升级
  • 洛阳3·15当天典型案例发布 涉及汽车、...
  • 洛阳加速完善政策措施 持续强化自创区...
  • 官宣！洛阳地铁票价定了
  • 近百名赴疆支教学子深夜乘车 洛阳火车...
  • 彩绘车位藏商机 洛阳“90后”退役军人...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    争奇斗艳！洛城街头春...
    探访洛阳市青年人才公...
    《唐宫夜宴》带火洛阳...
    春季赏花正当时 嵩县百...
    精彩热帖

    红玉兰

    ”流泪“的海棠

    鸟坚强

    西苑公园梅花展
    /【红尘视觉】隋唐邀您赏花朝
    /我的年味我的爱
    /【光影瞬间】春风扑面斗室辉 雅趣相伴惹人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605