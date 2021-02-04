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春分将至，洛阳博物馆邀您“绘纸鸢”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.16 17:52

　　“草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟。儿童放学归来早，忙趁东风放纸鸢。”进入农历二月，春天的气息扑面而来，春分时节即将到来。

　　春分是二十四节气之一，“分者”半也，字面意思即春色中分，故昼夜均而寒暑平。3月20日,我们将正式迎来生机渐浓的春分节气。当天，洛阳博物馆将推出“绘纸鸢”活动，如果您感兴趣，就快报名参加吧！

　　活动时间： 3月20日14：00至15：00

　　活动地点：洛阳博物馆博知乐园

　　活动对象：亲子活动，一位家长带一位四岁以上儿童

　　报名电话：(0379)69901020 (周三至周五9：00至16：30)

　　需要注意的是，到馆参加活动请提前通过洛阳博物馆微信公众号进行预约。请配合疫情防控需要，参加活动时全程佩戴口罩。

　　关于风筝，您知道哪些历史？

　　风筝，也叫纸鸢，在我国已有2000多年的历史。相传，春秋时期，墨子费时三年制成木鸢，能在空中飞行一天。他的学生鲁班加以改进，以竹子为材料，经火烤弯曲，做成喜鹊形状，称为“木鹊(鸢)”，可在天空飞翔达三天之久，被看作是风筝的起源。

　　我国古代的风筝，大多用于军事。相传垓下之战，项羽的军队被围困，韩信派人用牛皮制成风筝，绑上竹笛，迎风作响，军士配合唱起楚歌，“征人一夜尽望乡”，楚军士气涣散，失却斗志，全面溃败。南北朝时，叛军侯景将梁武帝围困于都城建邺，太子简文把皇帝诏令藏在纸鸢之中，飞空告急向外求援，结果被射落而败，城池沦陷。明代时则以风筝载炸药，依照“风筝碰”的原理，引爆上面的导火线，从而达到杀伤敌人之目的。

　　唐朝时期，社会稳定而繁荣，风筝的用途趋向娱乐，加上造纸业的兴盛，民间开始用纸来裱糊风筝。在清明时节，朝野盛行禁火、扫墓、踏青、荡秋千、蹴鞠、打马球、插柳条等活动，儿童走到户外放纸鸢，也开始流行。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 魏薇 郭荣)
[ 责任编辑：马佳佳]
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