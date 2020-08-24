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洛阳将开展专项整治 装修必须办施工许可

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.16 17:52

　　即日起至今年年底，洛阳将开展装饰装修行业专项整治行动，依法规范装修装饰工程监管、规范个人住宅装修市场行为。

　　洛阳市住建局相关负责人介绍，整治内容主要包括规范装修装饰工程监管、规范个人住宅装修市场行为两个方面。

　　在规范规范装饰装修工程监管方面，新建和改扩建建筑公共区域装饰装修工程、精装房交付工程，应在装修基体验收合格后进行。原有施工许可中包含装饰装修工程的可直接进行施工，不包含的应办理装饰装修许可后方可进行施工；分施工标段进行的，按标段办理施工许可。今后，建设工程中装饰装修分部、分项工程未纳入监管系统的，将不予竣工及消防备案，严禁投入使用。

　　根据部署，对因各种历史原因等因素造成的未办理施工许可手续的项目，洛阳将设置政策过渡期。其中，2020年5月底前完工的装修装饰工程，申报竣工及消防验收备案时可不强制要求办理施工许可；2020年6月1日至2021年8月31日完工的装修装饰工程可在补办施工许可后，申报竣工及消防备案，并免于行政处罚。2021年9月起，没有依法办理施工许可的装饰装修工程，在申报竣工及消防验收备案前，住建部门将依法对建设单位及施工单位严肃查处。

　　对于市民群众普遍关心的家装市场，也将进行更加严格的监管。按照要求，个人住宅装修应由装修人和施工企业向物业管理单位报备。今后，洛阳市住建局将依法规范无建筑装修装饰工程专业承包资质的企业承揽装饰工程施工。对无建筑装修装饰专业承包资质的企业，监管部门要求在今年11月30日前不得承接新的家装工程，并到主管部门完善资质手续，妥善完成之前签订的家装工程施工合同。从2021年12月起，洛阳市住建部门对无资质承接个人住宅装修装饰的，将依法对装修业主和企业予以查处。

　　该负责人介绍，整治行动中，将依法治理虚假宣传、设置“陷阱”等坑害群众利益的行为。对群众投诉集中的装修装饰企业依法查处，对出现纠纷的装饰装修领域的项目将对施工单位依法进行行政处罚，追缴施工单位非法所得，通报市场监管部门并向社会公示。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 师龙辉）
[ 责任编辑：马佳佳]
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