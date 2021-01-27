今晚22时，芳林北路提升改造工程启动！

接市相关部门通知，芳林北路提升改造工程将于2021年3月16日起实施。

接市相关部门通知，芳林北路提升改造工程将于2021年3月16日起实施。 接市相关部门通知，芳林北路提升改造工程将于2021年3月16日起实施，为确保工程顺利实施，最大限度减少对市民出行的影响，特公告如下： 围挡时间及区间 围挡的时间：2021年3月16日22时至6月15日 围挡的区间：芳林北路(永昌路)的汉屯路口(不含)至健康路口(不含)段 车辆通行安排 施工围挡后，芳林北路(永昌路)南北方向断行。 1、到达性交通：西工区政府家属院的车辆，从汉屯路出入；健康西路一号院的车辆，可从东侧保通路～健康路通行。 2、通过性交通：可从纱厂南路或王城大道绕行。 温馨提示 芳林北路围挡后，周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。过往车辆在行经施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，请勿逆向行驶，注意安全，服从现场工作人员的指挥。 特此公告 洛阳市西工区住建局 洛阳市公安局交警支队 2021年3月15日