洛阳3·15当天典型案例发布 涉及汽车、建材、餐饮等

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心了解到，“3·15国际消费者权益日”当天，全市12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报1571起。其中，受理咨询1211起，受理投诉303起，受理举报57起。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心了解到，“3·15国际消费者权益日”当天，全市12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报1571起。其中，受理咨询1211起，受理投诉303起，受理举报57起。

具体来看：

●商品消费类投诉136起，占投诉总量的45%。投诉问题前三位主要集中在食品的质量及价格；车辆质量、维修保养、售后服务问题；化妆品的使用过敏等问题。

●服务消费类投诉167起，占投诉总量的55%。投诉问题前三位主要集中在健身房、美容美发洗浴行业等办卡后商家服务质量与宣传承诺不符、过节期间加价消费问题；餐饮住宿行业就餐时发现饭菜中有虫子、异物、变质等食物问题、预订的酒店实际住宿环境与宣传不符、或涉嫌发布虚假广告诱导消费、预付费纠纷等问题。

●举报问题主要集中在广告违法行为、食品问题、价格违法等问题。