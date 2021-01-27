打造好牡丹文化节这个“强磁场”

招引八方客，共叙牡丹情。自诞生以来，牡丹文化节就像磁石一样，吸引着人们纷至沓来，也在一次次“精彩绽放”中被刷新期待。

招引八方客，共叙牡丹情。自诞生以来，牡丹文化节就像磁石一样，吸引着人们纷至沓来，也在一次次“精彩绽放”中被刷新期待。最近，市委书记李亚在主持召开专题会议研究牡丹文化节筹备工作时指出，要将牡丹文化节真正打造成彰显特色、展示形象、汇聚资源、厚植优势的“强磁场”。“节会”变“磁场”，耐人寻味。

从明确为建设都市圈和现代化强市的重要任务，到被列入“十四五”时期的奋斗目标，综观洛阳面向未来的顶层设计，“构建场域”“打造磁场”堪称高频词汇。简单来说，从产业园区、博物馆到示范区、实验区，那些能够集聚项目、资金、人才、技术等各类发展要素的载体平台，都称得上是“场域”“磁场”。正所谓“一流城市建平台”，一座城市通过打造场域磁场，汇集的是发展要素，厚植的是发展优势，激发的是高质量发展潜能。

牡丹文化节，就是一个不容轻视的场域磁场。犹记首届牡丹花会，开幕当天便引来游客15万人次，整届花会汇聚的人气财气远超想象。30多年来，我们以花为媒，面向世界唱响了一场场文化交流大戏、经贸合作大戏，在魅力实力的充分展示中，引各类要素竞相涌入。特别是这些年来，我们以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升，不断刷新城市颜值、提升城市品质、涵养开放气质、增进发展温度，使洛阳以“盛开姿态”引“清风自来”。

必须看到，对于志在打造中西部地区最具影响力“强磁场”的洛阳而言，牡丹文化节等重大节会的质量和水平仍待进一步提升，影响力和吸引力仍待进一步提升。我们须对标高质量发展要求，抓住每一次筹办机会，统筹好“面子”和“里子”，致力提升城市品质，更好地让“居者心怡，来者心悦”，就要练好“融字诀”，打通线上线下，融合文化旅游，更好彰显洛阳“古今辉映、诗和远方”的城市魅力；就要“能谋善做”，精心策划文旅等活动，不要“出格”要“出圈”，让牡丹文化节更有内涵、更有特色、更具影响。

进入“十四五”的第一个春天，洛阳即将“花开时节动京城”。在这生机勃勃的春天里，让我们打造好牡丹文化节这个“强磁场”，写就更多一朵花、一个节与一座城的精彩故事。(张庆旭)