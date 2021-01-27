查漏补缺扎实推进 确保政法队伍教育整顿取得实效

昨日，全市政法队伍教育整顿调度会召开，通报近期工作，坚持问题导向，认真查漏补缺，进一步推动教育整顿扎实开展。 昨日，全市政法队伍教育整顿调度会召开，通报近期工作，坚持问题导向，认真查漏补缺，进一步推动教育整顿扎实开展。 全市政法队伍教育整顿启动后，我市全面动员部署，第一时间制订学习方案、细化学习指引，印发学习资料、强化学习指导，通过举办习近平法治思想专题讲座、书记讲党课、参观红色教育基地等举措推进学习教育环节各项任务规范有序落实。同时，强化督导检查，完善工作制度，打造特色亮点，营造浓厚氛围，促进成果转化，确保了教育整顿高质量开展。 会议指出，各地各部门要进一步提高政治站位，站在党和国家发展大局的高度，切实增强思想自觉和行动自觉，增强推动工作的主动性和积极性；要扎实做好党史学习教育，与教育整顿统筹安排，周密部署，共同推进；要做好梳理补课，针对存在问题，举一反三，细化措施，查漏补缺；要不折不扣完成警示教育内容，按照要求精心组织、扎实推进，开展好廉政教育、党纪党规培训、警示教育大会等活动；要提前谋划好下一步工作，扎实开展英模教育，大力弘扬英模精神，凝聚强大精神动力，促进各项工作任务落实落细，确保学习教育环节取得阶段性成果。 省政法队伍教育整顿第三驻点指导组组长黄庚倜、副组长耿景智，市人民检察院检察长吴志军参加会议。(记者 申利超 通讯员 张继峰)