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厘清“职责边界” 把时间还给教师
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.16 08:31

　　开学没多久，某小学家长群热闹起来，翻过长长的刷屏信息，发现起因是班主任让家长为学校投票。相关内容是某区所有小学开学的场景，每个学校只有几张照片。为何让教师和家长们投票并没有交代清楚。

　　不投吧，好像对学校的事情不重视；投吧，这样的投票又没啥价值。和班主任沟通后得知，教师们也不乐意干这事。刚开学原本事情就多，更不愿麻烦家长，可这是某区政府下属部门的一个官方微信账号，人家和学校打了招呼，让帮忙在各个家长群里推一下，帮其“涨涨粉”。校长的话更直白：虽然对方不是教育主管部门，但也是上级部门，人家请帮忙，咱们也不好拒绝。因此，有了教师不情愿、家长们抱怨的投票场景。

　　微信投票在学校里很常见，很多教师和家长深有体会。然而，大多数投票，教师们也是被迫参与。对于上级的要求，学校往往不会拒绝。因此，一些与教学无关的事情，最终落到教师头上，并成为一种额外负担。这样的额外负担多了，势必会影响教书育人的正业。

　　其实，教师的额外负担有不少来自主管部门、职能部门、社会机构，来自这些单位从各自需要出发，出台的有关评比、考核、检查等项目。就拿此次投票来说，该职能部门可能实现了“涨粉”，对比平时点击量只有四五百的推文，这条投票推文的点击量接近两万。然而，这样的投票多了，教师们会忙得喘不过气来。

　　教育减负是热门话题。前年中办、国办曾专门出台规定，各种投票、摊派、会议、评比等一律不得进校园；全国多地也明确开列教师减负清单，不得硬性要求教师参与微信投票……这些规定不单单是给学校和教育主管部门定的，社会上的各个职能部门，也要厘清自己的“职责边界”，不要给学校“出难题”。同时也需发动社会力量打“组合拳”，一方面，教育主管部门要多做减法，把时间还给教师，让他们把更多精力用在教书育人上；另一方面，也要畅通投诉渠道，对那些不合理、不必要，和教学没什么关系的评比、投票现象，人人喊打。（洛阳晚报新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩]
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