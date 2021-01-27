【河洛党史故事】李青山：誓死守秘密 青山留英名

李青山，1900年出生于孟津一个贫寒的农民家庭。1920年，孟津发生灾荒，他只身一人逃荒来到甘肃省庆阳市华池县南梁镇。平日里，李青山走村串户为当地农民打制农具，为猎户修枪做“炮”，老百姓称其为“李炮匠”。

李青山，1900年出生于孟津一个贫寒的农民家庭。1920年，孟津发生灾荒，他只身一人逃荒来到甘肃省庆阳市华池县南梁镇。平日里，李青山走村串户为当地农民打制农具，为猎户修枪做“炮”，老百姓称其为“李炮匠”。

1931年，刘志丹在领导南梁游击队活动期间，听说“李炮匠”会修枪械，便亲自登门找他。二人促膝长谈，李青山深受鼓舞，在刘志丹的影响下，很快走上了革命道路，成为南梁革命根据地初创时期的秘密联络员。

后来，红军游击队创办南梁军械修理所，李青山成了所里唯一的技术人员。为给红军多修枪炮，他白天干不完，晚上接着干。

1934年5月10日，李青山被国民党反动派发现藏在身上的联络信。据村民回忆，敌人为了让他说出红军的去向和枪支弹药的藏匿地点，不仅不给他饭吃，还用皮鞭抽、烙铁烙、灌辣椒水等各种酷刑折磨他。李青山在受刑时昏死过去，可醒来后，仍然啥都不说。

敌人未能从李青山口中得到一点儿有关红军的消息，恼羞成怒。13日晚，他们将李青山等36名红军游击队队员、革命群众等五花大绑拉到附近一个村庄，那里早已挖好了埋人坑。在深坑前，敌人再次逼问，可始终没有一个人变节。

黔驴技穷的敌人，最终决定把李青山等36人推下深坑活埋，然后让马匹在上面一遍又一遍地踩踏。誓死保守秘密的李青山为革命献出了34岁的生命。（记者 郭飞飞）