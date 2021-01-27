霓裳羽衣舞 一曲仙乐传何处(盛唐乐舞与洛阳)

牛年伊始，舞蹈《唐宫夜宴》火了。

牛年伊始，舞蹈《唐宫夜宴》火了。

上元之夜，当“唐宫小姐姐”穿越回洛阳应天门，恢宏壮丽的明堂内，一场宫廷乐舞让无数人梦回盛唐。

是的，从某种程度上说，乐舞是盛唐的灵魂，乐舞文化也是河洛文化的重要组成部分。今天，让我们来聊一聊盛唐乐舞与洛阳那些不得不说的故事。

三乡驿楼上，曾望女几山

在盛唐乐舞中，《霓裳(cháng)羽衣舞》有着很高的知名度。为什么？因为除了较高的艺术水准，它还承载了唐玄宗和杨贵妃的惊世爱情故事，同时也是唐王朝由盛转衰的见证。

《霓裳羽衣舞》又称《霓裳羽衣曲》，是盛唐乐舞的代表作，其创作者正是唐玄宗。

唐玄宗是开元盛世的缔造者，人称开元天子。他精通音律，曾在宫中亲自执教，培养了一大批梨园弟子。对他来说，创作新曲不算难事，但有时也需要一点运气。

比如《霓裳羽衣曲》，相传就是他在三乡驿楼上望女几山时产生的灵感。

隋唐时期，在东西两京之间的官道上，设有许多行宫和驿站。其中，连昌宫和三乡驿都在今宜阳境内，与女几山相距不远。

女几山是熊耳山的余脉，今称花果山，位于宜阳县城西南。这是一座仙气氤氲、人文荟萃的历史名山，有许多关于神女的传说。

开元年间，唐玄宗曾多次驻跸连昌宫。有一天，他登上三乡驿楼，望女几山而悠然神往，归来后创作了《霓裳羽衣曲》，并题诗纪念此事。

公元762年，唐玄宗去世。又过了10年，诗豪刘禹锡出生。他曾在三乡驿见到唐玄宗的题诗，不由得感慨万千，作了一首《三乡驿楼伏睹玄宗望女几山诗，小臣斐然有感》，称“开元天子万事足，唯惜当时光景促。三乡陌上望仙山，归作霓裳羽衣曲”。

既是“伏睹”，说明刘禹锡所言不虚。宋人也在《杨太真外传》中说：“《霓裳羽衣曲》者，是玄宗登三乡驿，望女几山所作也。”

也有说法认为，唐玄宗曾游月宫，默记仙乐，归来后作成此曲。或者说，他望女几山或游月宫所作为《霓裳羽衣曲》的散序，即曲前部分。后来，西凉节度使杨敬述进献印度《婆罗门曲》，唐玄宗对其进行了润色，改称《霓裳羽衣曲》。如宋人王灼就在《碧鸡漫志》中说，此曲为“西凉创作，明皇润色，又为易美名”。

《霓裳羽衣曲》表达了唐玄宗对月宫仙境的向往，由散序、中序和曲破三部分组成。其中，散序较为自由，用磬、箫、筝、笛等乐器演奏，没有歌舞；中序以歌为主，载歌载舞，节奏舒缓；曲破又名舞遍，以舞为主，节奏急促，收尾时再转舒缓。