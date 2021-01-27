中招侨生证明开始办理

日前，记者从洛阳市人民政府侨务办公室获悉，我市2021年中招侨生证明开始办理。符合哪些条件可以办理？记者为您打探。

日前，记者从洛阳市人民政府侨务办公室获悉，我市2021年中招侨生证明开始办理。符合哪些条件可以办理？记者为您打探。 日前，记者从洛阳市人民政府侨务办公室获悉，我市2021年中招侨生证明开始办理。符合哪些条件可以办理？记者为您打探。 ●办理条件 1.归侨、华侨子女、归侨子女考生；侨眷考生。 2.考生本人不是侨眷，但其父母一方具有侨眷身份，且获得省部级以上荣誉称号。 3.外籍华人和港澳同胞居住在河南省的眷属，参照执行。 (满足以上任一条件，即可办理) ●所需材料 1.考生的归侨证或侨眷证。 2.居民身份证或户口簿。 3.学生证或个人就学情况说明。 4.个人诚信声明书。 (以上材料均需原件) 考生本人不是侨眷，但其父母一方具有侨眷身份，且获得省部级以上荣誉称号的，还需提供父母的河南省侨眷证、省部级以上荣誉证书、考生的出生证明(或亲属关系材料)。荣誉称号的认定按照有关规定执行。 非河南户籍的归侨侨眷考生，须持户籍所在地同级侨务部门证明，再按上述要求申报。 ●办理时间、地址及电话 办理时间:2021年3月12日至4月30日。 办理地点：洛阳市委统战部110室(洛龙区政和路16号2号楼)。 咨询电话：63920963。（记者 郭飞飞 通讯员 吴正明）