河南省海军航空实验班网上报名开始

2021年河南省海军航空实验班网上报名已经开始，报名时间截至本月31日。符合条件的洛阳初中生请尽快完成网上报名。 2021年河南省海军航空实验班网上报名已经开始，报名时间截至本月31日。符合条件的洛阳初中生请尽快完成网上报名。 报考条件 1 对象：初三年级男生。 2 年龄：14至16周岁(2004年9月1日至2007年8月31日出生)。 3 身体条件：身体健康；身高在162至181厘米；体型匀称，体重在标准体重的85%至125%［标准体重(公斤)=身高(厘米)-110］；双眼裸眼远视力“C”字表检测均在1.0以上(相当于“E”字表5.1以上)，未做过视力矫治手术或戴角膜塑形镜矫正，无色盲、色弱、斜视；无口吃、文身等。 报名时间 3月10日00:00至31日23:59。 报名方式 ●方式一：考生访问网址打开“河南省高中阶段教育招生信息服务平台”页面，点击网页左侧下方“2021年河南省海军航空实验班报名”按钮，进入报名环节。 ●方式二：打开手机微信扫码功能扫文末二维码，直接进入报名页面，报名信息填写完整即可提交报名。 注意事项 学生报名前，必须已在学校或教育管理单位完成中招信息采集，如有问题请与所在学校联系。 由于河南省中招报名网站升级，想报名的学生需要先进行中招信息注册，注册之后形成一个注册账号，只有完成中招信息注册且符合报名条件的考生，才能凭姓名、身份证号等关键信息进行海军航空实验班报名，否则报名无效。 任何单位或个人不得代替学生报名。 联系方式 电话：0371-63925047，65051112。 电子信箱：1581551419@qq.com。（记者 王雨）