近百名赴疆支教学子深夜乘车 洛阳火车站服务暖人心

“感谢洛阳站的周到服务，让我们师生的哈密之行很顺利、很温暖。”昨日，洛阳师范学院教务处工作人员许成祥给记者发来消息，表达对洛阳站工作人员的感谢。

“感谢洛阳站的周到服务，让我们师生的哈密之行很顺利、很温暖。”昨日，洛阳师范学院教务处工作人员许成祥给记者发来消息，表达对洛阳站工作人员的感谢。

14日21时许，天空下着小雨，94名洛阳师范学院大学生乘坐T197次列车前往新疆哈密支教，洛阳车站客运车间提前准备，为学生启程“保驾护航”。当晚，记者在洛阳站候车室看到，参加支教的大学生们正整装待发。

“这是我第一次去新疆，很开心，也很忐忑。”20岁的陈昕荷说，她是洛阳师范学院历史文化学院历史学专业的大三学生，今年2月自愿报名前往哈密支教。

“这次我们选拔了94名大三学生前往新疆哈密支教，有4名教师带队前往。”许成祥说，从2011年开始，洛阳师范学院每年都会安排大学生前往哈密支教，这次是第19批，学生们将在哈密开启为期三个月的支教生活。

按照准点时间，T197次列车在14日22时27分到达洛阳站，在洛阳站停留9分钟，将在16日凌晨3时29分到达哈密。

“T197次列车是过路车，在洛阳站停留时间有限，而支教学生较多，每人都携带大件行李，如果不提前组织，可能出现个别学生无法上车的情况。”洛阳车站客运车间副主任侯红雁说，为确保学生顺利上车，从售票开始，洛阳站就安排专人跟进、全程服务，乘车当日，安排专用通道、专用候车区、专人引导上车，并在候车室布置欢送条幅和引导牌等。

14日22时30分许，T197次列车抵达洛阳站，支教学生们在洛阳站工作人员的引导下，有序验证上车，仅用时7分钟就全部顺利上车。22时41分许，T197次列车驶出洛阳站，工作人员这才松了一口气。

侯红雁提醒，有团体出行需求的人员，可拨打12306或到洛阳站人工售票窗口提出申请，洛阳站会根据需求内容为团体出行旅客提供定制化服务。(记者 余子愚 通讯员 李华)