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“家门口办证”助力洛阳都市圈外贸升级

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.16 08:13

　　近日，记者从洛阳海关获悉，此前在我市落地的“关银一KEY通”业务经过拓展，目前除了服务我市外贸企业，还可覆盖济源、焦作、三门峡、平顶山等地，助力洛阳都市圈外贸进一步升级。

　　该业务由中国电子口岸数据中心与建设银行合作开展，其载体是新型“共享盾”，可实现海关、电子口岸端与建行网银端三方功能有机结合。企业使用“共享盾”后，既能通过中国国际贸易单一窗口、“互联网+海关”等渠道办理货物申报等海关业务，也可登录建行企业网上银行、跨境金融综合服务平台、手机银行等办理金融业务，一站式满足企业“口岸入网+线上金融”的综合业务需求。

　　“该项业务的开展，大大提高了洛阳都市圈外贸企业办理电子口岸卡的便利度。”洛阳海关工作人员表示。在进出口流程中，外贸企业需办理电子口岸卡，这是企业在电子口岸平台上的“电子身份证明”，可用于各种海关申报业务的身份认证。此前我市企业办理该项业务需前往外地，在一定程度上造成了不便。

　　去年11月，中国电子口岸数据中心郑州分中心与中国建设银行河南省分行在我市举办“关银一KEY通”项目签约仪式，标志着全省“关银一KEY通”项目建设正式启动。

　　目前经过积极拓展，在我市落地的此项业务已覆盖济源、焦作、三门峡、平顶山等地，甚至全省外贸企业均可在我市通过建行洛阳分行华阳支行试点办理“关银一KEY通”业务。迄今该试点已发出“共享盾”148个，服务企业71家，使我市外贸企业在家门口可完成申领、维护电子口岸卡的全部流程，真正做到了“让数据多跑路，让企业少跑腿”。(记者 陈曦 通讯员 梁薇)
[ 责任编辑：崔利利]
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