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彩绘车位藏商机 洛阳“90后”退役军人合伙创业【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.16 08:27

　　钢铁侠、哆啦A梦、貔貅……日前，画着各式图案的创意车位在洛阳悄然出现。几名“90后”退役军人从车位里发现商机，通过美术创作，让单调的车位变得个性十足。虽然创业刚起步，但他们的订单已排到一个月后。

画师们在彩绘车位

　　发现彩绘车位藏商机 “90后”退役军人合伙创业

　　昨日，在洛龙区龙康小区地下车库，陈冲正指导画师给一个私家车位做彩绘。车位上涂了一层黄色底漆，一只可爱的皮卡丘跃然成型。虽然还没完工，但这个车位跟周边的普通车位比起来，亮眼许多。

　　陈冲是这个团队的负责人，今年31岁，2011年从部队退役后，一直在洛阳理工学院附近做烧烤生意。他说自己喜欢画画，平时只要不忙，总会找时间到学校附近的画室“蹭课”。

　　“去年7月，我在成都第一次见到彩绘车位，就看到了其中的商机。”陈冲说，他回洛阳找到几个朋友，大家商量后决定合伙创业。最初团队只有4个人，除了陈冲，1991年出生的翟鑫华也是名退役军人，他们拿出当兵时的果断和闯劲儿，说干就干。

　　“当时，我们认为在地上画画没啥难的，但做起来才发现真难。”陈冲说，起初，他们用丙烯颜料在水泥地上做试验，画完后没几天就开始掉色。后来技术改进，地上的画经车轮碾压，能保持一个多月不掉色，然而还没等大家高兴起来，一场雪又把他们的信心打落谷底：车轮上的残雪融化后，把车位上的颜料洇(yīn)得四散。翟鑫华说，那段时间，他们拿亲戚朋友的车位不断试验，只要彩绘不过关就铲掉重画。经过几十次失败，3个月后终于试验成功。

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[ 责任编辑：潘亮]
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