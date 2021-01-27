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洛阳9县（市）将分类推进乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.16 08:09

　　日前，省委农村工作领导小组印发关于分类推进乡村振兴的通知，明确将孟津、新安纳入示范引领县，偃师、伊川纳入整体推进县，宜阳、汝阳、洛宁、栾川、嵩县纳入巩固提升县，分类推进乡村全面振兴。

　　脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。此次，我省根据不同区域农业农村发展趋势和区位条件、资源禀赋、产业基础、发展水平等实际情况，将相关县(市)区划分为示范引领县、整体推进县、巩固提升县等三类。

　　●示范引领县(孟津、新安)

　　示范引领县区位条件优越、县域经济发展水平较高、农业农村基础较好，包括乡村振兴示范县、第一批践行县域治理“三起来”示范县和代表性较强的县。示范引领县要高起点、高标准接续推进乡村振兴战略实施，持续走在前列、探索经验、率先突破，发展特色鲜明的乡村产业，建设系统完备的基础设施，完善城乡均等的公共服务，打造可复制可推广的典型示范，带动其他县加快乡村全面振兴步伐。

　　●整体推进县(偃师、伊川)

　　整体推进县主要是示范引领县以外的非贫困县和原省定贫困县。整体推进县要在巩固拓展脱贫攻坚成果基础上，加大乡村振兴战略实施力度，统筹规划县域产业发展，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推进县域经济高质量发展，着力提升县域内城乡基础设施一体化和基本公共服务均等化水平，促进县域内城乡融合发展。

　　●巩固提升县(宜阳、汝阳、洛宁、栾川、嵩县)

　　巩固提升县主要涉及原国定贫困县。巩固提升县要重点做好脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接，从集中资源推动脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，继续落实“四个不摘”要求，用足用好帮扶政策，通过实施乡村振兴战略巩固拓展脱贫攻坚成果。

　　市委农村工作和乡村振兴领导小组办公室相关负责人表示，下一步，市委农办、市农业农村局等将坚持分类指导、精准施策，通过规划设计引领、加大要素投入、强化督导考核、加强宣传培训等举措，引导不同类型县找准发展路径、发挥自身优势，走出各具特色的乡村振兴路子，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。(记者 白云飞 通讯员 陈琦 王勇)
[ 责任编辑：崔利利]
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