《唐宫夜宴》带火洛阳唐三彩销售 三彩小镇重塑“胖妞”

今年春节,《唐宫夜宴》让一群“唐朝胖妞儿”成功“出道”，圈粉无数。日前，孟津县朝阳镇南石山村的手艺人将“唐朝胖妞儿”制作成萌版唐三彩人俑，销售火爆，供不应求,带动了当地产业发展。

南石山村制作的传统乐舞俑

今年春节,《唐宫夜宴》让一群“唐朝胖妞儿”成功“出道”，圈粉无数。日前，孟津县朝阳镇南石山村的手艺人将“唐朝胖妞儿”制作成萌版唐三彩人俑，销售火爆，供不应求,带动了当地产业发展。