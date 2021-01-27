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今日洛阳晴天转多云 气温8℃到17℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.16 08:14

　　昨日，今年首次大范围沙尘暴席卷我国北方，北京、河北、山西、内蒙古、甘肃等地的局部地区甚至出现能见度不足500米的强沙尘暴。

　　中国气象局官方微信公众号显示，截至昨日8时，我国可视的沙尘区面积约为46.6万平方公里，这也是近10年来影响我国最强的一次沙尘天气过程。

　　“本次沙尘天气过程主要从蒙古国开始发展。”中国气象局专家解释，春季干旱少雨是我国北方地区的一大气候特征。一方面，持续干暖的气候容易造成土质疏松，造就了沙尘暴的物质基础；另一方面，在晴空少云情况下，空气对流发展和上下动能交换又让空气中极易带起沙尘粒子，因而容易形成沙尘。本轮天气过程恰好遇到“前期升温降水偏少”与“蒙古气旋”配合，才造成了如此强度的沙尘天气。

　　此次沙尘天气会影响到洛阳吗？市气象台预报员表示“影响不大”，从昨天晚上开始到今天白天，在4级左右东北风的作用下，我市部分地区伴有不同程度的扬沙或浮尘。

　　昨天的天气还算暖和，最高气温在20℃左右。未来几天，随着北方冷空气南下，我市气温下降明显并伴有降水，18日最高气温将跌破10℃。

　　这股冷空气的威力，我们今天就能感受到。根据最新气象资料分析，预计今天我市晴天转多云，东北风3级逐渐增大到4级左右，气温8℃到17℃。明天我市阴天，部分地区转有小雨，东北风4级转偏东风3级左右，气温5℃到15℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮]
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