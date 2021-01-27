香椿成“餐桌上的贵族” 洛阳行情如何？

俗话说“三月八，吃椿芽”，这几天，香椿成了“网红”。继#上海香椿卖到90元一斤#冲上热搜，#郑州香椿上市价格最高一斤破百元#成为抖音热点。香椿为啥如此“金贵”？洛阳市场上的香椿身价如何？接下来行情会怎样呢？

俗话说“三月八，吃椿芽”，这几天，香椿成了“网红”。继#上海香椿卖到90元一斤#冲上热搜，#郑州香椿上市价格最高一斤破百元#成为抖音热点。香椿为啥如此“金贵”？洛阳市场上的香椿身价如何？接下来行情会怎样呢？

15日一大早，记者在西工区七一路早市看到，卖香椿的摊位不多，一个菜摊的小黑板上明码标价“香椿35元一斤”，扎成小捆的香椿被摆在显眼位置。对于市民“香椿太贵”的感叹，摊主微笑着说：“新鲜着哩！”

随后，记者来到位于洛龙区王城大道的一家超市，看到货架上整整齐齐地码着一扎一扎的红叶香椿，叶片看上去比较大，也是论“把”卖的，按斤称重，价格牌上写着“28.8元每斤”。

在洛龙区开元大道的一家超市，市民朱女士被一盒精包装的香椿吸引了目光。“价格高就少买点儿，你看这一盒没多少，就要9块8。”她说，她女儿喜欢吃香椿炒鸡蛋，少买点儿回去尝尝鲜吧！