2021年度企业研发投入预算备案工作启动 可通过网上填报

15日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我省2021年度企业研发投入预算备案工作日前启动，符合条件的企业可在网上进行备案。

15日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我省2021年度企业研发投入预算备案工作日前启动，符合条件的企业可在网上进行备案。

研发投入是企业不断创新的有力保障。做好企业研发投入预算备案工作，是鼓励企业有计划、持续性开展研发活动与投入的重要举措。备案企业需满足的条件包括在河南省内注册，具有独立法人资格的企业，已建立研发经费投入预算管理制度等。备案内容主要包括企业基本信息、企业研发资金投入情况等。

企业可登录“河南省企业研发信息管理系统”，按要求进行2021年度研发投入预算备案。填报时间为3月15日8:30至4月15日17:30，申请企业需在上述时间内完成网上资料填写和提交，逾期系统将自动关闭。未进行备案的企业将不能享受下年度企业研究开发财政补助资金支持。市科技局咨询电话: 63960866。(洛报融媒记者 戚帅华)