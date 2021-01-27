洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2021年度企业研发投入预算备案工作启动 可通过网上填报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.15 22:53

　　15日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我省2021年度企业研发投入预算备案工作日前启动，符合条件的企业可在网上进行备案。

　　研发投入是企业不断创新的有力保障。做好企业研发投入预算备案工作，是鼓励企业有计划、持续性开展研发活动与投入的重要举措。备案企业需满足的条件包括在河南省内注册，具有独立法人资格的企业，已建立研发经费投入预算管理制度等。备案内容主要包括企业基本信息、企业研发资金投入情况等。

　　企业可登录“河南省企业研发信息管理系统”，按要求进行2021年度研发投入预算备案。填报时间为3月15日8:30至4月15日17:30，申请企业需在上述时间内完成网上资料填写和提交，逾期系统将自动关闭。未进行备案的企业将不能享受下年度企业研究开发财政补助资金支持。市科技局咨询电话: 63960866。(洛报融媒记者 戚帅华)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
        近期，我市多处游园的游人如织，不少市民赏花观景，园内丰富的游乐设施更是小朋友们的最爱。来市区这两处公...
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
  • ·洛阳多家游园蜡梅俏枝头 跟我们一起去赏梅、拍梅吧
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳9县（市）将分类推进乡村振兴
  • 今晚22时，芳林北路提升改造工程启动！
  • 《唐宫夜宴》带火洛阳唐三彩销售 三彩...
  • 16日起，71路不再途经洛阳龙门站
  • “家门口办证”助力洛阳都市圈外贸升级
  • 洛阳3·15当天典型案例发布 涉及汽车、...
  • 洛阳加速完善政策措施 持续强化自创区...
  • 官宣！洛阳地铁票价定了
  • 近百名赴疆支教学子深夜乘车 洛阳火车...
  • 彩绘车位藏商机 洛阳“90后”退役军人...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    争奇斗艳！洛城街头春...
    探访洛阳市青年人才公...
    《唐宫夜宴》带火洛阳...
    春季赏花正当时 嵩县百...
    精彩热帖

    红玉兰

    ”流泪“的海棠

    鸟坚强

    西苑公园梅花展
    /【红尘视觉】隋唐邀您赏花朝
    /我的年味我的爱
    /【光影瞬间】春风扑面斗室辉 雅趣相伴惹人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605