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洛阳2020年治理水土流失320平方公里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.16 11:44

　　洛报融媒记者从日前召开的全市水利工作会议上获悉，我市2020年累计治理水土流失320平方公里，是近年来治理水土流失面积最多的一年。今年，我市计划新增水土流失治理面积300平方公里。

　　市水利局相关负责人介绍，抓好水土流失治理、推进生态修复作为黄河流域生态保护，是我市水利部门应有的责任担当，全市划分三大区域、分类施策治理，坚持政府、社会双轮驱动投资，破解资金瓶颈，2020年累计治理水土流失320平方公里，是近年来治理水土流失面积最多的一年。同时完成遥感图斑现场复核1722个，查处水保违法违规项目309个。

　　河渠“四乱”整治成效显著。去年累计清理建筑和生活垃圾90余万吨，拆除各类违章建筑902处，恢复水域面积263平方公里，恢复岸线长度128公里；无人机排查整改“四乱”问题1514个；查办涉水违法案件82起、刑事案件20起，抓获嫌疑人37人、刑拘33人，党政纪问责、处分26人；河湖“四乱”问题动态清零。

　　水资源管理更加严格。围绕自备井专项整治、龙门西山地热井专项整治、取水管理专项整治三大行动，市区共督促整改违规自备井272眼，封闭自备井71眼，注销龙门西山地热水取水许可用户9家；完成黄河流域取水工程核查登记10272个；418个重点取用水户监控设施全部安装调试到位；汝阳县、新安县顺利完成县域节水型社会省级验收。

　　据悉，2021年，我市将积极开展黄河流域生产建设项目水土保持专项整治行动，出台《洛阳市本级水土保持补偿费返还使用办法》；探索河湖清“四乱”补偿惩罚机制，建立洛阳都市圈跨界河长协作机制，高效解决跨界河流问题；坚持“四乱”整治常态化，6月底前完成黄河岸线问题整治任务；全年计划新增水土流失治理面积300平方公里，完成4个小流域治理项目及13座淤地坝除险加固项目；巩固全国示范河湖建设试点成果，积极争创伊洛河国家级水利风景区。（洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 柳志豪 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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