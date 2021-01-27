洛阳今年将放映公益电影3.5万余场

今晚，在洛阳市孟津县常袋镇马岭村室外公益电影放映点，不少村民汇聚一堂观看电影《建党伟业》，扣人心弦的情节引来阵阵喝彩……

今晚，在洛阳市孟津县常袋镇马岭村室外公益电影放映点，不少村民汇聚一堂观看电影《建党伟业》，扣人心弦的情节引来阵阵喝彩……

当晚，由洛阳市电影发行放映公司和洛阳新农村数字电影有限责任公司组织的142支放映队，在全市142个乡村和社区同时为广大群众放映史诗巨片《建党伟业》《人间正道》和弘扬时代楷模的影片《文超荣》等20余部优秀国产影片，正式拉开“百年万场”洛阳市庆祝建党100周年公益主题电影暨2021年度公益电影集中放映活动的序幕。

据介绍，今年洛阳市将紧紧围绕“庆祝建党100周年”这一主线，按照“庆祝建党100周年”“弘扬时代楷模”“建设美丽乡村”“巩固脱贫成果”“引领和谐风尚”“共庆祖国华诞”六个主题开展主题放映活动，全年放映公益电影3.5万余场。

今年，洛阳市将按照“一村(社区)一月一场”公益电影服务目标，完成全市农村公益电影放映任务32748场，洛阳市城市区社区电影放映任务1944场，及市重点项目工地电影放映任务350场。

其中，放映歌颂共产党丰功伟绩题材影片不少于10000场。通过公益电影的传播，把党的方针政策送到田间地头，满足人民群众对美好精神文化生活的向往，为建设洛阳都市圈、全面建设现代化强市提供思想保证、精神力量。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 王战友 文/图）