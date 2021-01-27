周天子仪仗有多“豪华”？来洛阳周王城天子驾六博物馆看一看

不少外地游客来到洛阳，都要到周王城广场看看，位于广场上的洛阳周王城天子驾六博物馆更是备受青睐的“网红打卡地”。今天，洛报融媒记者邀请该博物馆馆长贾中宝，带您一起感受这座博物馆的独特之处。

博物馆小档案：

名称：洛阳周王城天子驾六博物馆

成立时间：2003年10月1日

展陈面积：1700平方米

展品数量：110件(套)

场馆地址：洛阳市周王城广场

开放时间：每周一至周日8：30至18：30开放

参观方式：凭身份证购票参观，门票30元/人(按国家相关政策实行优惠或免票)

不少外地游客来到洛阳，都要到周王城广场看看，位于广场上的洛阳周王城天子驾六博物馆更是备受青睐的“网红打卡地”。今天，洛报融媒记者邀请该博物馆馆长贾中宝，带您一起感受这座博物馆的独特之处。

2002年，考古工作者在今周王城广场，发现了397座东周墓葬和18座车马坑，震惊世界。经过进一步清理，目前世界上唯一一处“天子驾六”大型车马坑遗迹展现在世人面前。为此，洛阳专门修建了一座专题性遗址博物馆——周王城天子驾六博物馆，原址、原物保护展示这些珍贵的历史宝藏。