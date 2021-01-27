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北方沙尘会不会飘到洛阳？市气象台回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.15 19:32

　　今天，北京遭遇沙尘天气登上热搜。从一些网站图片上可以看到，北京、天津等地到处灰蒙蒙一片。有网友咨询：“北方的沙尘会不会飘到洛城来啊？”

　　据悉，这是今春我国北方地区首次发生大范围沙尘暴天气，也是京津冀地区首次遭受严重沙尘影响。据国家林业和草原局荒漠化监测中心卫星影像和地面监测信息综合评估，本次沙尘天气主要起源于蒙古国。15日凌晨，沙尘开始影响京津冀地区，北京受上游沙尘传输叠加大风扬沙作用影响。目前，沙尘还在继续向东南移动，将陆续影响吉林、黑龙江、河南、山东等地。

　　记者从市气象台了解到，本次北方的沙尘天气位置偏北，随着夜里逐渐加大的东北风，会对我市有所影响。预计今天夜里到明天，我市多云到阴天，东北风四级左右，部分地区伴有不同程度的扬沙或者浮尘。16日开始气温明显下降，你能明显感觉到冷空气的实力。16日至19日高空短波槽活动频繁，影响我市以阴雨相间天气为主。20日天气会有所好转。

　　专家建议，公众外出防止颗粒进入口腔、鼻腔和眼睛，引发不适，最好佩戴口罩；空气干燥，人体容易出现咽喉干痒、嘴唇干裂、皮肤瘙痒等不适，注意多喝水、多吃水果，迅速补充身体流失的水分。（洛报融媒记者 贾臻 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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