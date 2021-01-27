洛阳正大广场获得省级称号

洛报融媒记者15日从市商务局了解到，近日，省商务厅、省平安建设工作领导小组办公室、省公安厅、省消防救援总队联合公布了2020年省级“平安商场”名单。洛阳正大广场入选，至此我市省级“平安商场”达12家。
洛报融媒记者15日从市商务局了解到，近日，省商务厅、省平安建设工作领导小组办公室、省公安厅、省消防救援总队联合公布了2020年省级“平安商场”名单。洛阳正大广场入选，至此我市省级“平安商场”达12家。
洛报融媒记者15日从市商务局了解到，近日，省商务厅、省平安建设工作领导小组办公室、省公安厅、省消防救援总队联合公布了2020年省级“平安商场”名单。洛阳正大广场入选，至此我市省级“平安商场”达12家。
“平安商场”创建工作是各地年度综治和平安建设一项重要内容，已纳入各地年度平安建设考核体系。据悉，省级“平安商场”创建工作自2014年开展以来，每年度组织申报一次，申报成功后每三年复审一次。
此前，我市已有王府井百货、泉舜购物中心、中央百货、洛阳丹尼斯百货南昌路店、大张盛德美景华路店、王府井购物中心、建业凯旋广场、长申国际、万达广场、洛阳丹尼斯百货政和路店、宜阳锦花购物广场等11家商场获评。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 马晓博 文/图)
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