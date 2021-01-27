洛阳姑娘被当成江苏女辅警 照片被冒用事件最新进展

这两天，洛阳姑娘小汪处在风口浪尖上，原因与江苏一女辅警因敲诈一审被判刑的事情有关。此案本与小汪八竿子打不着，不料其发在微信朋友圈的生日照被人冒用，当成女辅警在网上传播，严重干扰她的生活。目前，她正在等待警方调查进展，同时呼吁大家别再以讹传讹传播她的照片。

这两天，洛阳姑娘小汪处在风口浪尖上，原因与江苏一女辅警因敲诈一审被判刑的事情有关。此案本与小汪八竿子打不着，不料其发在微信朋友圈的生日照被人冒用，当成女辅警在网上传播，严重干扰她的生活。目前，她正在等待警方调查进展，同时呼吁大家别再以讹传讹传播她的照片。

照片被冒用在网上传播，严重干扰她的生活

“我的生活受到严重干扰。”15日，说起照片被冒用一事，小汪情绪低落。

日前，江苏省灌南县人民法院一份判决书火了，原因是其中显示，当地一女辅警先后敲诈9人共计372.6万元，一审被判敲诈勒索罪，处有期徒刑13年、罚金500万元，虽然法院随后以“一审判决书未生效……不应在互联网公布”为由撤回判决书，但此事热度不减。与此案毫无关系的小汪，因其一张照片被推向风口浪尖。

小汪是洛阳人，1991年生，是一个淘宝店主。12日晚上7点多，在江苏连云港游玩的她，突然收到朋友的信息，说在一平台上看到她了，有一媒体人把她当成上述案件的女辅警，发的文章里配有其照片。她之前未关注此案，刚开始一头雾水。她发现，被冒用的照片是其今年1月20日过生日拍的，发在了微信朋友圈，虽然眼睛打上了马赛克，不过一眼能看出是她。

很快，小汪又收到信息，沈阳一媒体某视频平台发布有关女辅警的新闻，用的也是她的照片，短短5小时点赞量达7.5万。当晚，她没有心思睡觉，决定做出回应。