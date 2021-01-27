洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳姑娘被当成江苏女辅警 照片被冒用事件最新进展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.15 19:32

　　这两天，洛阳姑娘小汪处在风口浪尖上，原因与江苏一女辅警因敲诈一审被判刑的事情有关。此案本与小汪八竿子打不着，不料其发在微信朋友圈的生日照被人冒用，当成女辅警在网上传播，严重干扰她的生活。目前，她正在等待警方调查进展，同时呼吁大家别再以讹传讹传播她的照片。

　　照片被冒用在网上传播，严重干扰她的生活

　　“我的生活受到严重干扰。”15日，说起照片被冒用一事，小汪情绪低落。

　　日前，江苏省灌南县人民法院一份判决书火了，原因是其中显示，当地一女辅警先后敲诈9人共计372.6万元，一审被判敲诈勒索罪，处有期徒刑13年、罚金500万元，虽然法院随后以“一审判决书未生效……不应在互联网公布”为由撤回判决书，但此事热度不减。与此案毫无关系的小汪，因其一张照片被推向风口浪尖。

　　小汪是洛阳人，1991年生，是一个淘宝店主。12日晚上7点多，在江苏连云港游玩的她，突然收到朋友的信息，说在一平台上看到她了，有一媒体人把她当成上述案件的女辅警，发的文章里配有其照片。她之前未关注此案，刚开始一头雾水。她发现，被冒用的照片是其今年1月20日过生日拍的，发在了微信朋友圈，虽然眼睛打上了马赛克，不过一眼能看出是她。

　　很快，小汪又收到信息，沈阳一媒体某视频平台发布有关女辅警的新闻，用的也是她的照片，短短5小时点赞量达7.5万。当晚，她没有心思睡觉，决定做出回应。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
        近期，我市多处游园的游人如织，不少市民赏花观景，园内丰富的游乐设施更是小朋友们的最爱。来市区这两处公...
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
  • ·洛阳多家游园蜡梅俏枝头 跟我们一起去赏梅、拍梅吧
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳9县（市）将分类推进乡村振兴
  • 今晚22时，芳林北路提升改造工程启动！
  • 《唐宫夜宴》带火洛阳唐三彩销售 三彩...
  • 16日起，71路不再途经洛阳龙门站
  • “家门口办证”助力洛阳都市圈外贸升级
  • 洛阳3·15当天典型案例发布 涉及汽车、...
  • 洛阳加速完善政策措施 持续强化自创区...
  • 官宣！洛阳地铁票价定了
  • 近百名赴疆支教学子深夜乘车 洛阳火车...
  • 彩绘车位藏商机 洛阳“90后”退役军人...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    争奇斗艳！洛城街头春...
    探访洛阳市青年人才公...
    《唐宫夜宴》带火洛阳...
    春季赏花正当时 嵩县百...
    精彩热帖

    红玉兰

    ”流泪“的海棠

    鸟坚强

    西苑公园梅花展
    /【红尘视觉】隋唐邀您赏花朝
    /我的年味我的爱
    /【光影瞬间】春风扑面斗室辉 雅趣相伴惹人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605