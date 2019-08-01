洛阳举办红色集邮展览：方寸邮展 忆党史百年

今年是中国共产党成立一百周年，今日上午，市集邮协会、涧西区邮政分公司、湖北路办事处、上海市场社区在牡丹公园联合举办《方寸邮展，忆党史百年，携手公益助你我同行》红色集邮展览。

今年是中国共产党成立一百周年，今日上午，市集邮协会、涧西区邮政分公司、湖北路办事处、上海市场社区在牡丹公园联合举办《方寸邮展，忆党史百年，携手公益助你我同行》红色集邮展览。 今年是中国共产党成立一百周年，今日上午，市集邮协会、涧西区邮政分公司、湖北路办事处、上海市场社区在牡丹公园联合举办《方寸邮展，忆党史百年，携手公益助你我同行》红色集邮展览。 本次展览共展出“伟大祖国伟大党”“祖国在改革中腾飞”“伟大的人民军队”“抗疫必胜中国加油”等12部24框邮集。（洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 胡锦云 文/图）