全年实施86个工程 洛阳“四水同治”亮出2020年成绩单

洛报融媒记者从日前召开的全市水利工作会议上获悉，2020年，我市民生水利建设成绩显著，“四水同治”完成年度投资112.24亿元，“四河五渠”综合治理中的水利项目大头落地。

洛报融媒记者从日前召开的全市水利工作会议上获悉，2020年，我市民生水利建设成绩显著，“四水同治”完成年度投资112.24亿元，“四河五渠”综合治理中的水利项目大头落地。

2020年，我市共实施“四水同治”工程86个，完成年度投资112.24亿元，占年度计划投资的108.4%。其中，全省四水同治十大工程之一的小浪底南岸灌区，总干渠全面开工建设，完成年度投资15.2亿元；前坪水库于2020年3月20日正式下闸蓄水，13489名移民群众喜迁新居；新安县、孟津县等全面发力，统筹推进四水同治，取得明显成效。

不仅如此。截至2020年末，“四河五渠”综合治理中的水利项目大头落地。全年建设沿河乐道130公里；应天门中州渠改线任务完成主体工程，为央视中秋晚会在我市顺利录播、精彩亮相提供了水环境保障；瀍河二期治理进入收尾阶段，治理效果逐步呈现；邙山渠和秦岭防洪渠综合治理工程正加快推进。

今年，我市将继续稳步推进“四水同治”和新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，全年计划实施152个项目、总投资391.5亿元，其中98个项目年内完成；倒排节点、加强协调，确保年底前完成“四河五渠”综合治理任务清零。（洛报融媒记者 郭学锋 张怡熙 通讯员 柳志豪 文/图）