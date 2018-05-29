洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全年实施86个工程 洛阳“四水同治”亮出2020年成绩单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.15 19:32

　　洛报融媒记者从日前召开的全市水利工作会议上获悉，2020年，我市民生水利建设成绩显著，“四水同治”完成年度投资112.24亿元，“四河五渠”综合治理中的水利项目大头落地。

　　2020年，我市共实施“四水同治”工程86个，完成年度投资112.24亿元，占年度计划投资的108.4%。其中，全省四水同治十大工程之一的小浪底南岸灌区，总干渠全面开工建设，完成年度投资15.2亿元；前坪水库于2020年3月20日正式下闸蓄水，13489名移民群众喜迁新居；新安县、孟津县等全面发力，统筹推进四水同治，取得明显成效。

　　不仅如此。截至2020年末，“四河五渠”综合治理中的水利项目大头落地。全年建设沿河乐道130公里；应天门中州渠改线任务完成主体工程，为央视中秋晚会在我市顺利录播、精彩亮相提供了水环境保障；瀍河二期治理进入收尾阶段，治理效果逐步呈现；邙山渠和秦岭防洪渠综合治理工程正加快推进。

　　今年，我市将继续稳步推进“四水同治”和新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，全年计划实施152个项目、总投资391.5亿元，其中98个项目年内完成；倒排节点、加强协调，确保年底前完成“四河五渠”综合治理任务清零。（洛报融媒记者 郭学锋 张怡熙 通讯员 柳志豪 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
        近期，我市多处游园的游人如织，不少市民赏花观景，园内丰富的游乐设施更是小朋友们的最爱。来市区这两处公...
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
  • ·洛阳多家游园蜡梅俏枝头 跟我们一起去赏梅、拍梅吧
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳9县（市）将分类推进乡村振兴
  • 今晚22时，芳林北路提升改造工程启动！
  • 《唐宫夜宴》带火洛阳唐三彩销售 三彩...
  • 16日起，71路不再途经洛阳龙门站
  • “家门口办证”助力洛阳都市圈外贸升级
  • 洛阳3·15当天典型案例发布 涉及汽车、...
  • 洛阳加速完善政策措施 持续强化自创区...
  • 官宣！洛阳地铁票价定了
  • 近百名赴疆支教学子深夜乘车 洛阳火车...
  • 彩绘车位藏商机 洛阳“90后”退役军人...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    争奇斗艳！洛城街头春...
    探访洛阳市青年人才公...
    《唐宫夜宴》带火洛阳...
    春季赏花正当时 嵩县百...
    精彩热帖

    红玉兰

    ”流泪“的海棠

    鸟坚强

    西苑公园梅花展
    /【红尘视觉】隋唐邀您赏花朝
    /我的年味我的爱
    /【光影瞬间】春风扑面斗室辉 雅趣相伴惹人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605