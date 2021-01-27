洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

请考生注意！普通话“考级”16日至18日报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.15 19:32

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，洛阳市将于4月8日至4月9日面向社会开展普通话水平等级测试工作，网上报名时间为3月16日至3月18日，请考生及时登录相关网站报名。

　　【报名方式】

　　洛阳市语委办负责人刘冰介绍，考生可登录河南省普通话水平测试在线报名系统进行报名，

　　网址： http://henan.cltt.org/Web/SignUpOnLine/OnlineSign.aspx

　　打开网页后，进入报名系统。点击“我要报名”，在“城市选择”一栏，选洛阳市，点击“下一步”，再点击“报名”，并按要求完成个人信息的填报，确认信息无误后点击“确定”即可。

　　电子照片为等级证书上使用证件照，请考生务必上传证件照，保证照片比例为390*567，上传完成后点击确定。

　　为落实疫情防控属地责任，洛阳市普通话水平等级测试站只接受河南省内考生(身份证号码41开头)。如果是在洛阳居住、工作或者学习，要出具相应的证明(如：暂住证、工作学习证明等)。

　　此次考试名额有限，预报名考生数达到上限后即关闭当次考试报名。未能报名的考生请持续关注“洛阳教育教研网”公告栏通知，新的考试时间确定后会在报名系统上公布。

　　【信息确认、缴费及准考准的领取】

　　刘冰介绍，考生报名成功后，请务必于2021年4月1日至4月2日，携带本人身份证到洛阳市普通话水平测试站完成缴费并领取准考证，缴费时请携带现金。只有现场确认后，个人报名信息才能得到确认，否则不能参加测试。单位报名时，需集体进行缴费，确认信息，领取准考证。

　　洛阳市普通话水平测试站地址：洛阳市西工区凯旋东路51号中小学教研室一楼语音测试室。

　　【考试须知】

　　考生必须携带准考证和有效身份证件，按照准考证指定时间、地点进入考场。

　　考生按照准考证时间提前30分钟到达测试地点，进入考场后须保持肃静，听从安排，测试结束后立即离开考场。

　　【成绩查询及证书领取】

　　据悉，测试结束一个半月后，考生可在网上查询成绩，(查询成绩网址http://henan.cltt.org/Web/Login/Pscp01001.aspx)并记录自己的证书编号(不是准考证号，请注意区分)。

　　成绩查询到之后具体领取证书时间以洛阳教育教研网公布的时间为准，请注意查看。

　　【特别提醒】

　　刘冰提醒提醒广大考生：洛阳市普通话水平测试站没有委托任何一个机构进行组织报名工作，也未和任何社会机构开展相关合作，除报名费之外无任何费用，不需要预约，直接网上报名即可，所有相关信息均在“洛阳教育教研网”上进行公布，请考生避免上当受骗。(洛报融媒记者 孟山)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·疑难眼病如何治？这里有专家来“支招”
  • ·“九龙人”让您有“口福”，吃嘛嘛香！
  • ·解读“认证医院”的那些秘密
    		•
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
    两处公园春意浓 观景游乐正当时
        近期，我市多处游园的游人如织，不少市民赏花观景，园内丰富的游乐设施更是小朋友们的最爱。来市区这两处公...
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
  • ·洛阳多家游园蜡梅俏枝头 跟我们一起去赏梅、拍梅吧
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳9县（市）将分类推进乡村振兴
  • 今晚22时，芳林北路提升改造工程启动！
  • 《唐宫夜宴》带火洛阳唐三彩销售 三彩...
  • 16日起，71路不再途经洛阳龙门站
  • “家门口办证”助力洛阳都市圈外贸升级
  • 洛阳3·15当天典型案例发布 涉及汽车、...
  • 洛阳加速完善政策措施 持续强化自创区...
  • 官宣！洛阳地铁票价定了
  • 近百名赴疆支教学子深夜乘车 洛阳火车...
  • 彩绘车位藏商机 洛阳“90后”退役军人...
    		•
    百姓呼声
  • · 网友建议：宫颈癌疫苗预约能否限制户籍
  • · 地铁1号线牡丹文化节前全部车站将如期运营
    • 精彩图片
    争奇斗艳！洛城街头春...
    探访洛阳市青年人才公...
    《唐宫夜宴》带火洛阳...
    春季赏花正当时 嵩县百...
    精彩热帖

    红玉兰

    ”流泪“的海棠

    鸟坚强

    西苑公园梅花展
    /【红尘视觉】隋唐邀您赏花朝
    /我的年味我的爱
    /【光影瞬间】春风扑面斗室辉 雅趣相伴惹人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605