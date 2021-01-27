请考生注意！普通话“考级”16日至18日报名

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，洛阳市将于4月8日至4月9日面向社会开展普通话水平等级测试工作，网上报名时间为3月16日至3月18日，请考生及时登录相关网站报名。

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，洛阳市将于4月8日至4月9日面向社会开展普通话水平等级测试工作，网上报名时间为3月16日至3月18日，请考生及时登录相关网站报名。

【报名方式】

洛阳市语委办负责人刘冰介绍，考生可登录河南省普通话水平测试在线报名系统进行报名，

网址： http://henan.cltt.org/Web/SignUpOnLine/OnlineSign.aspx

打开网页后，进入报名系统。点击“我要报名”，在“城市选择”一栏，选洛阳市，点击“下一步”，再点击“报名”，并按要求完成个人信息的填报，确认信息无误后点击“确定”即可。

电子照片为等级证书上使用证件照，请考生务必上传证件照，保证照片比例为390*567，上传完成后点击确定。

为落实疫情防控属地责任，洛阳市普通话水平等级测试站只接受河南省内考生(身份证号码41开头)。如果是在洛阳居住、工作或者学习，要出具相应的证明(如：暂住证、工作学习证明等)。

此次考试名额有限，预报名考生数达到上限后即关闭当次考试报名。未能报名的考生请持续关注“洛阳教育教研网”公告栏通知，新的考试时间确定后会在报名系统上公布。

【信息确认、缴费及准考准的领取】

刘冰介绍，考生报名成功后，请务必于2021年4月1日至4月2日，携带本人身份证到洛阳市普通话水平测试站完成缴费并领取准考证，缴费时请携带现金。只有现场确认后，个人报名信息才能得到确认，否则不能参加测试。单位报名时，需集体进行缴费，确认信息，领取准考证。

洛阳市普通话水平测试站地址：洛阳市西工区凯旋东路51号中小学教研室一楼语音测试室。

【考试须知】

考生必须携带准考证和有效身份证件，按照准考证指定时间、地点进入考场。

考生按照准考证时间提前30分钟到达测试地点，进入考场后须保持肃静，听从安排，测试结束后立即离开考场。

【成绩查询及证书领取】

据悉，测试结束一个半月后，考生可在网上查询成绩，(查询成绩网址http://henan.cltt.org/Web/Login/Pscp01001.aspx)并记录自己的证书编号(不是准考证号，请注意区分)。

成绩查询到之后具体领取证书时间以洛阳教育教研网公布的时间为准，请注意查看。

【特别提醒】

刘冰提醒提醒广大考生：洛阳市普通话水平测试站没有委托任何一个机构进行组织报名工作，也未和任何社会机构开展相关合作，除报名费之外无任何费用，不需要预约，直接网上报名即可，所有相关信息均在“洛阳教育教研网”上进行公布，请考生避免上当受骗。(洛报融媒记者 孟山)