“这是八路军战士用过的碾！” “著名的‘杨窑会议’就是在这间窑洞里召开的。”“在抗战精神的感召下，周边许多进步青年参加了八路军，转战千里，九死一生……”

“这是八路军战士用过的碾！” “著名的‘杨窑会议’就是在这间窑洞里召开的。”“在抗战精神的感召下，周边许多进步青年参加了八路军，转战千里，九死一生……”

15日上午，洛阳市政府办公室的部分党员干部来到位于偃师市府店镇杨窑村的八路军豫西抗日独立支队队部旧址参观学习，在感动感悟中铭记党的历史、传承红色基因。大家纷纷表示，身为党员干部，一定大力发扬红色传统，赓续共产党人精神血脉，不断从革命精神的源头汲取开拓前进的勇气和力量，为全面建设社会主义现代化强市再立新功。