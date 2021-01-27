“焦裕禄同志在困难面前逞英雄的精神，为党为民无私奉献的情怀，让人佩服、感动。”日前，洛阳市纪委监委组织机关党员干部到中信重工焦裕禄事迹展览馆开展党史学习教育，干部张培丽说。
“焦裕禄同志在困难面前逞英雄的精神，为党为民无私奉献的情怀，让人佩服、感动。”日前，洛阳市纪委监委组织机关党员干部到中信重工焦裕禄事迹展览馆开展党史学习教育，干部张培丽说。
“焦裕禄同志在困难面前逞英雄的精神，为党为民无私奉献的情怀，让人佩服、感动。”日前，洛阳市纪委监委组织机关党员干部到中信重工焦裕禄事迹展览馆开展党史学习教育，干部张培丽说。
3月10日，洛阳市纪委监委对党史学习教育作出部署，要求纪检监察干部要学在前、干在先、当标杆、作表率。到焦裕禄事迹展览馆参观学习是洛阳市纪委监委开展党史学习教育的一项重要内容，大家表示，要以焦裕禄同志为榜样，履职尽责，奋勇担当。(洛报融媒记者 李三旺 通讯员 陈聚涛 文/图)
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