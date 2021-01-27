干货满满！市检察院党组书记吴志军讲党课“走心”更“入心”

为扎实推动检察队伍教育整顿工作高效开展，3月13日，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军以《牢记党的宗旨，强化使命担当，做新时代人民满意的检察官》为题，为全院干警讲授了一场主旨鲜明、思想深刻、立意深远的专题党课。

为扎实推动检察队伍教育整顿工作高效开展，3月13日，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军以《牢记党的宗旨，强化使命担当，做新时代人民满意的检察官》为题，为全院干警讲授了一场主旨鲜明、思想深刻、立意深远的专题党课。

吴志军检察长从“再发动”“学讲话”“求实效”“重践行”四个方面，教育引导全体检察干警进一步提高政治站位，强化政治担当，扛起政治责任，对标对表，高标准、高质量开展好教育整顿工作。

再发动，深化对教育整顿重大政治意义的认识。一是落实激浊扬清式“延安整风”要求需要。整党整风是中国共产党的一个伟大创造，在历次整党整风中，形成了中国共产党关于整党整风的理论、方针、政策和方法，通过整党整风，保持了中国共产党的先进性。二是落实习近平总书记重要指示要求需要。高标准完成“四大任务”，既是加强检察队伍建设、筑牢政治之魂、忠诚干净担当的现实需要，也是对“延安整风”精神的继承和发扬光大。三是履行好新时代法律监督职能的需要。新形势下，对检察机关提出了新的要求和任务，检察机关要进一步提高认识、坚定自信、保持定力，牢牢把握正确的政治方向，忠实履行法律监督职责，努力开创新时代洛阳检察事业新局面。

学讲话，深刻理解担当精神的丰富内涵和时代要求。一是要准确把握担当之义。党员干部要有政治定力、纪律定力、道德定力、拒腐定力，要善于主动积极担当，善于解决别人解决不了的问题，不推诿不扯皮，会超前谋划，能主动担当，敢干事能成事。二是要准确把握担当之源。从古至今，担当精神始终是中华文明生生不息、传承发展的重要推动力量，是中华民族历尽劫难屹立世界东方的精神根脉，更是共产党人进行革命和建设的豪迈情怀。三是准确把握担当之论。要把握学习重点，领悟担当核心，践行担当要求。两级院党员干部，要带头学习、做出表率，把职责履行好，把工作做到位，把该担负的责任担当好，确保教育整顿取得实实在在的成效。

求实效，在教育整顿中检视检察队伍存在的问题。要求全市检察干警，重点围绕党性不强、理念滞后，学习不够自觉主动；不讲有为、只求无过，日常工作标准不高，把关不严；有位不为、方法欠缺，不善沟通协调，影响工作效率和效果；作风纪律不严不实，自身要求不严格，纪律松散等方面存在的问题进行检视查摆。

重践行，做一名勇于担当的新时代检察官。一是要担“责”不推，敢于担当的责任主体，积极主动、尽职尽责地履行岗位职责。二是要担“事”不躲，坚持干事导向，正确认识和看待担当中的失误和挫折。三是要担“难”不怯，要具备破解疑难复杂问题的能力、挑头办理大案要案的水平和担当大事难事的魄力。四是要担“学”不辍，不断提高业务能力、提升综合素养，不断的适应新任务、胜任新职责。

最后，吴志军检察长强调，新形势下，检察机关任务更重，人民群众要求更高。全市检察机关要振奋精神，知担当、想担当、敢担当、会担当，以共产党人的担当情怀，以检察官的职业操守，务实重干，勤奋敬业，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察铁军，以优异成绩迎接建党100周年！

课上，市院全体人员集中观看了人民日报新媒体推出的建党百年MV《少年》，并进行了教育整顿知识测试。干警们纷纷表示，在队伍教育整顿工作中，要真正把思想摆进去，把灵魂摆进去，把工作摆进去。立足本职工作，强化使命担当，积极主动作为，推动洛阳检察工作高质量发展。（通讯员/储涛）