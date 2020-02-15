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洛阳2021年将再打造10条市级沟域生态经济示范带
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.15 12:09

　　15日，洛报融媒记者从中共洛阳市委新闻发布会上获悉，今年，洛阳将坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

　　推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。健全防止返贫动态监测和帮扶机制。以互融互促为导向，重点抓好规划、政策、投入、机制和重点工作对接，加快脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

　　以沟域生态经济为场域载体推动农业高质量发展。落实最严格的耕地保护制度，实施藏粮于地、藏粮于技战略，紧紧扭住种子和耕地这两个要害，立足实际抓好粮食生产的同时，树立大食物观，切实保障重要农产品有效供给。以发展沟域生态经济为抓手推动农业高质量发展，既重数量、更重质量，坚持做好产业、特色、生态、融合“四篇文章”，大力发展特色种养、精深加工和乡村旅游，培育壮大新型农业经营主体，发展适度规模经营，打造“洛阳源耕”等特色品牌，持续为沟域生态经济赋能、提质、增效，不断放大沟域生态经济的综合效益，增强辐射带动力，夯实乡村振兴的产业根基。在持续提升已有的53条市级沟域生态经济示范带的基础上，今年再打造10条市级沟域生态经济示范带，年产值达到50亿元。到2025年打造市级沟域生态经济示范带100条。

　　以基础设施和公共服务提升为重点，全面启动实施乡村建设行动。围绕规划、基础设施、公共服务、乡村人才和人居环境等五个方面，加快推进村庄规划编制，推动城镇基础设施和公共服务向农村延伸，接续推进农村人居环境整治提升，加强乡村人才培育，让乡村既有美丽“面子”、更有厚实“里子”，打造美丽宜居家园。到2025年，农村卫生厕所实现全覆盖，生活垃圾分类减量和资源化利用达到90%，生活污水处理率达到70%以上，环境整治示范村达到600个，培训高素质农民2万人。

　　以释放发展活力为目标，持续深化农村改革。继续推进承包地“三权分置”改革，健全土地经营权流转服务体系，加强农村宅基地管理，稳慎推进农村宅基地制度改革试点，盘活农村闲置宅基地和房屋。加快培育农民合作社、家庭农场等新型经营主体，发展多种形式适度规模经营。持续深化农村产权制度改革，发展壮大村级集体经济。到2025年，培育市级以上示范性新型经营主体1400家以上，实现所有行政村集体经济收入达到10万元以上。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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