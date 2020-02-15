同舟共“冀”！洛阳10万毫升红细胞驰援河北

15日10时许，承载着洛阳爱心的10万毫升红细胞、30个治疗单位量单采血小板、200单位冷沉淀凝血因子，在救护车护送下，前往郑州。它们将和来自河南省内其他城市的爱心血液一起，驰援河北。

山河无恙，同舟共“冀”!

15日10时许，承载着洛阳爱心的10万毫升红细胞、30个治疗单位量单采血小板、200单位冷沉淀凝血因子，在救护车护送下，前往郑州。它们将和来自河南省内其他城市的爱心血液一起，驰援河北。

这是河南省首批支援河北的爱心血液。

受新冠肺炎疫情影响，河北省采供血形势逐渐严峻，血小板、红细胞等库存告急。

洛阳市中心血站接到相关通知后，迅速启动血液应急保障机制，采取多种措施加大血液采集力度，提高血液库存量，第一时间向河北伸出援手。

由于机采血小板保存期最多为5天，为节约时间，保证血液质量安全，洛阳市中心血站于13日上午集中进行血液采集。令人感动的是，不少志愿者得知消息后，踊跃报名，当天前来献血者达到51人，共捐献60个治疗量单采血小板。

献血志愿者纷纷表示，虽然不能到抗疫一线帮忙，希望能通过无偿献血，为全面抗击疫情、救助生命尽一份绵薄之力。

经过严格的血液检测等程序，洛阳市中心血站工作人员以最快的速度严格按照冷链运输要求，将这批“救命血”送往郑州。

洛阳市中心血站呼吁，春节前后献血量较往常会有所减少，在疫情常态化防控要求下，洛阳需要储备足够的血液以备不时之需，请大家积极加入献血志愿者队伍，共同为生命加油！(洛报融媒记者 智慧 通讯员 李冬 刘亚敏 文/图)