今年洛阳计划新建公办幼儿园22所 新增停车泊位12680个

15日上午召开的中共洛阳市委新闻发布会透露，洛阳市今年继续在改善民生福祉上发力，确定11方面63项123件民生实事。

15日上午召开的中共洛阳市委新闻发布会透露，洛阳市今年继续在改善民生福祉上发力，确定11方面63项123件民生实事。

致力保基本，让群众生活更好。包括推动就业创业、提升教育水平、建设健康洛阳3个方面的内容。比如，就业方面，帮助大学生、退役军人等重点群体实现多渠道就业，力争全年新增城镇就业11万人以上、农村劳动力转移就业1.6万人以上。办理创业担保贷款15亿元以上，确保应贷尽贷，以创业带动就业。教育方面，在实现义务教育基本均衡发展全覆盖的基础上，今年计划新建公办幼儿园22所，新建改扩建义务教育学校21所、农村义务教育寄宿制学校25所，努力消除大班额，进一步改善条件，提高教育质量，让洛阳的孩子们从“有学上”到“上好学”。医疗方面，积极推进中医骨伤科等国家区域医疗中心建设，加快在建的豫西公共卫生中心(万安山医院)、河科大一附院洛阳肿瘤医院、伊滨综合医院、省第二儿童医院、中医院伊滨医院、翠云峰医院6家医院建设进度，改造提升272所村卫生室，让群众家门口的好医院、好诊所更多。

全力强基础，让群众烦心事更少。例如，在出行方面，围绕群众的急难愁盼问题，研究确定一系列民生工程，努力让群众生活更便利、更舒心。地铁1号线、2号线将分别于牡丹文化节前、年底前正式运营，厚载门街南延、唐寺门立交、金业路改造提升等一大批工程将按时间节点竣工通车，全年新建停车场50个、新增泊位12680个，努力解决好“停车难”“充电难”等问题，让群众出行更便利。

着力提品质，让群众生活品质更高。例如，在宜居方面，坚持从市民生活的小细节入手，在家门口的“小空间”里做好服务群众的“大文章”，新建小游园40个、洛阳乐道300公里，打造20座示范性城市书房，新建、改扩建90个乐养居，进一步完善15分钟公共服务圈。在加快建设、增加数量的同时，加强管理维护运营，发挥更大效益，让市民真正得到实惠、乐在其中。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰）