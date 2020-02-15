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洛阳粮食产量连续6年超过45亿斤
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.15 11:59

　　15日，洛报融媒记者从中共洛阳市委新闻发布会上获悉，洛阳粮食连续6年超过45亿斤，保供能力稳步提升。

　　发布会透露，近几年，洛阳按照中央、省部署要求，聚焦重点、聚集资金、聚合力量，全力抓好各项措施落实，乡村振兴实现了良好开局。

　　保供能力稳步提升，粮食产量连续6年超过45亿斤，生猪产能基本恢复到常年水平，其它农产品市场供应充足，沟域生态经济已成为推动农业高质量发展的重要场域载体，中国(洛阳)沟域生态经济论坛成功举办，“洛阳模式”受到与会领导专家的充分肯定。

　　农民收入持续增长，增速连续10年高于GDP增速，城乡居民收入比不断缩小。

　　农村生态建设得到加强，村容村貌明显改善，农村人居环境整治三年行动取得重要成果，卫生厕所普及率超过90%。

　　农村改革持续深化，承包地“三权分置”全面完成，村集体经济“空白村”清零。

　　农村教育、文化、卫生等社会事业全面发展，城乡融合发展的格局加快形成。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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