洛阳粮食产量连续6年超过45亿斤

15日，洛报融媒记者从中共洛阳市委新闻发布会上获悉，洛阳粮食连续6年超过45亿斤，保供能力稳步提升。 15日，洛报融媒记者从中共洛阳市委新闻发布会上获悉，洛阳粮食连续6年超过45亿斤，保供能力稳步提升。 发布会透露，近几年，洛阳按照中央、省部署要求，聚焦重点、聚集资金、聚合力量，全力抓好各项措施落实，乡村振兴实现了良好开局。 保供能力稳步提升，粮食产量连续6年超过45亿斤，生猪产能基本恢复到常年水平，其它农产品市场供应充足，沟域生态经济已成为推动农业高质量发展的重要场域载体，中国(洛阳)沟域生态经济论坛成功举办，“洛阳模式”受到与会领导专家的充分肯定。 农民收入持续增长，增速连续10年高于GDP增速，城乡居民收入比不断缩小。 农村生态建设得到加强，村容村貌明显改善，农村人居环境整治三年行动取得重要成果，卫生厕所普及率超过90%。 农村改革持续深化，承包地“三权分置”全面完成，村集体经济“空白村”清零。 农村教育、文化、卫生等社会事业全面发展，城乡融合发展的格局加快形成。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰）