洛阳融入新发展格局有五大优势

1月15日上午，首场中共洛阳市委新闻发布会举行。现场有记者提问：洛阳提出积极融入双循环新发展格局，努力打造成为国内大循环的重要节点、枢纽和支撑。洛阳在融入新发展格局、深化开放引领方面有哪些优势，将采取哪些具体措施？

1月15日上午，首场中共洛阳市委新闻发布会举行。现场有记者提问：洛阳提出积极融入双循环新发展格局，努力打造成为国内大循环的重要节点、枢纽和支撑。洛阳在融入新发展格局、深化开放引领方面有哪些优势，将采取哪些具体措施？

市政府党组成员、市政府秘书长、市政府办公室主任，市政府新闻发言人李书杰回答了记者提问。他说，洛阳融入新发展格局既是重大任务，也是重大机遇，是在新发展阶段把握发展主动权的关键所在，综合各方面情况来看，洛阳具备以下优势条件：

首先是城市能级的优势。“十三五”时期，洛阳经济总量先后突破4000亿元、5000亿元大关，在全国主要城市排名由第49位上升至2019年的45位，先后被赋予国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市定位，洛阳都市圈建设全面启动，为洛阳融入新发展格局积蓄了能量。

其次是产业基础的优势。作为全国重要的工业城市，洛阳拥有41个工业门类中的39个，特别是“十三五”以来，洛阳加快构建“五强六新五特”现代产业体系，形成了3个千亿级产业集群和9个营业收入超百亿元的工业企业，为构建产业循环发起点、联结点奠定了坚实的产业支撑。

三是场域载体的优势。近年，洛阳迎来了促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展两大国家战略，国家自创区、自贸区、综保区、跨境电商综试区等开放创新平台获批建设，特别是随着副中心、都市圈建设提速发力，一批试点示范机遇相继落地，高端要素竞相集聚，为洛阳融入新发展格局创造了优越环境。

四是区位交通优势。近几年，洛阳相继建成一大批高速公路、快速路、综合交通枢纽、立交桥，“十字”型高铁枢纽即将形成，承东启西、纵贯南北的区位优势进一步彰显，洛阳正由交通节点城市向交通枢纽城市转变，为洛阳融入新发展格局畅通了“大动脉”、打通了“大通道”。

他同时表示，洛阳还拥有广大的市场空间优势。洛阳常住人口达700多万，洛阳都市圈常住人口达1060多万、辐射人口近3000万，再加上新型城镇化和乡村振兴加速推进，居民消费正在升级，消费需求和市场空间巨大。

李书杰说，下一步，洛阳将立足这些优势，扭住关键点和着力点，努力把洛阳打造成构建新发展格局的重要节点和支点、枢纽和支撑。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰）