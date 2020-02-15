高质量建设洛阳都市圈，措施来了！

洛报融媒记者从今天上午召开的首场中共洛阳市委新闻发布会上获悉，迈入“十四五”，洛阳将把现代化洛阳都市圈建设作为全市经济社会发展的主战场主抓手主平台，推动强自身与强辐射、强带动有机融合，高质量建设现代化都市圈。

洛报融媒记者从今天上午召开的首场中共洛阳市委新闻发布会上获悉，迈入“十四五”，洛阳将把现代化洛阳都市圈建设作为全市经济社会发展的主战场主抓手主平台，推动强自身与强辐射、强带动有机融合，高质量建设现代化都市圈。

一方面是做好“强自身”。以中心城区为主体强化极核能量聚集，着力加快洛北板块改造升级，推动洛南板块完善功能提升品质，推进伊滨经开板块建设“明日新城”，布局建设孟津吉利、偃师板块，实现中心城区人口规模、经济体量、市场空间等扩容增量；加强组团县和中心城区产业承接、交通连接、生态对接，增强组团支撑发展能力；提升南部四县生态涵养功能，实现“绿水青山”向“金山银山”的动能转换；厚植先进制造、科技创新、生态锦屏、人文交往等优势，深化提升“9+2”工作布局，培育打造一批特色鲜明、吸附力强的场域载体，持续提升城市发展能级和品质，形成高端优质要素集聚汇聚的“强磁场”。

另一方面是做好“强辐射强带动”，推动“城市洛阳”走向“区域洛阳”，重点抓好六个方面：

一是完善都市圈规划体系。加快编制都市圈国土空间规划和交通、产业等专项规划，形成多规合一、有效衔接的规划体系，构建“一核一带三轴三圈”空间发展格局。

二是统筹推进产业互补协同发展。构建洛济焦、洛汝、洛渑、洛巩四条产业带，推进洛平国家产业转型升级示范区建设，培育装备制造、高端石化、新材料等优势产业集群。

三是高效推动基础设施共建共享。加快实施交通互联互通行动，构建1小时通勤圈。提升都市圈水利、能源、信息、防灾等基础设施韧性，构建布局合理、功能完善的现代基础设施网络。

四是持续强化生态环境共保共治。协同干支流、上下游、左右岸，建设黄河生态保护带，夯实太行-王屋、伏牛两大生态屏障绿色基底，打造一体联动的生态都市圈。

五是加快推进文旅融合联动发展。整合都市圈“两山四河”文旅资源，以全域旅游为导向，加快文旅融合一体化发展，共建北部黄河生态文化旅游区、中部伊洛河历史文化遗产旅游区、南部伏牛山生态度假旅游区。

六是积极推进公共服务共享共惠。建设国家区域医疗中心、洛阳大学城，共享区域医疗教育资源，推动都市圈医保社保异地联网结算和公积金一体化，推进应急救援区域一体化，打造幸福和谐、有温度的都市圈。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰）