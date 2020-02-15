洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

高质量建设洛阳都市圈，措施来了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.15 11:22

　　洛报融媒记者从今天上午召开的首场中共洛阳市委新闻发布会上获悉，迈入“十四五”，洛阳将把现代化洛阳都市圈建设作为全市经济社会发展的主战场主抓手主平台，推动强自身与强辐射、强带动有机融合，高质量建设现代化都市圈。

　　一方面是做好“强自身”。以中心城区为主体强化极核能量聚集，着力加快洛北板块改造升级，推动洛南板块完善功能提升品质，推进伊滨经开板块建设“明日新城”，布局建设孟津吉利、偃师板块，实现中心城区人口规模、经济体量、市场空间等扩容增量；加强组团县和中心城区产业承接、交通连接、生态对接，增强组团支撑发展能力；提升南部四县生态涵养功能，实现“绿水青山”向“金山银山”的动能转换；厚植先进制造、科技创新、生态锦屏、人文交往等优势，深化提升“9+2”工作布局，培育打造一批特色鲜明、吸附力强的场域载体，持续提升城市发展能级和品质，形成高端优质要素集聚汇聚的“强磁场”。

　　另一方面是做好“强辐射强带动”，推动“城市洛阳”走向“区域洛阳”，重点抓好六个方面：

　　一是完善都市圈规划体系。加快编制都市圈国土空间规划和交通、产业等专项规划，形成多规合一、有效衔接的规划体系，构建“一核一带三轴三圈”空间发展格局。

　　二是统筹推进产业互补协同发展。构建洛济焦、洛汝、洛渑、洛巩四条产业带，推进洛平国家产业转型升级示范区建设，培育装备制造、高端石化、新材料等优势产业集群。

　　三是高效推动基础设施共建共享。加快实施交通互联互通行动，构建1小时通勤圈。提升都市圈水利、能源、信息、防灾等基础设施韧性，构建布局合理、功能完善的现代基础设施网络。

　　四是持续强化生态环境共保共治。协同干支流、上下游、左右岸，建设黄河生态保护带，夯实太行-王屋、伏牛两大生态屏障绿色基底，打造一体联动的生态都市圈。

　　五是加快推进文旅融合联动发展。整合都市圈“两山四河”文旅资源，以全域旅游为导向，加快文旅融合一体化发展，共建北部黄河生态文化旅游区、中部伊洛河历史文化遗产旅游区、南部伏牛山生态度假旅游区。

　　六是积极推进公共服务共享共惠。建设国家区域医疗中心、洛阳大学城，共享区域医疗教育资源，推动都市圈医保社保异地联网结算和公积金一体化，推进应急救援区域一体化，打造幸福和谐、有温度的都市圈。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·好好的帅小伙儿，咋变成木头人了
  • ·她抠烂了自己的脸 竟只为去掉老年斑
  • ·耳朵痒痒还有异响，捣乱的竟是一根断发
    		•
    到陆浑湖去看“海”
    到陆浑湖去看“海”
    到陆浑湖去看“海”
        冬天去陆浑湖看鸟，已成为众多爱鸟人的打卡地。也有网友说，嵩县藏了一个绝美“大海”，洛阳开车一小时直达。
  • ·嵩县饭坡镇沙坡村：美丽乡村等你来
  • ·伊川伊河国家湿地公园 亲子研学好地方
  • ·北方天坑漏明崖
    		•  
    新闻排行
  • 最新｜全国疫情中高风险地区名单(截至...
  • 扩散！洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部...
  • 【高清图】二广高速洛阳城区段上跨天...
  • 市委十一届十四次全会暨市委经济工作...
  • 快讯！洛阳市委举行首场新闻发布会
  • 呼南高铁豫西通道来了！“十四五”期...
  • 首场中共洛阳市委新闻发布会：2021年...
  • 孟津法院首例适用民法典的离婚案件宣...
  • 展望十四五：在现代化强市新征程上创...
  • 临湖观景、品茗书香 洛阳这座城市书房...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 1月14日
  • · 孙石路工程已列入计划，拆迁完成将施工
    • 精彩图片
    洛阳各级公安系统举行...
    寒潮来袭，洛阳陆浑水...
    警民鱼水情 鲜花送民警
    冰之美【组图】
    精彩热帖

    伊川暖阳也很“xuan”

    叶的世界很奇妙

    贴廓巷

    直把三九当六九
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605