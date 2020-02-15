首场中共洛阳市委新闻发布会：2021年，洛阳这样干！

1月15日上午，首场中共洛阳市委新闻发布会举行。这次新闻发布会的主题是介绍和解读中共洛阳市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议精神。

1月15日上午，首场中共洛阳市委新闻发布会举行。这次新闻发布会的主题是介绍和解读中共洛阳市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议精神。

新闻发布会上，市政府党组成员、市政府秘书长、市政府办公室主任，市政府新闻发言人李书杰介绍了2021年洛阳将重点抓好的十个方面工作：

在推动制造业高质量发展上持续加力。在产业结构调整、产业集群发展等方面下更大功夫，加快构建“755”现代产业体系，推动形成一批千亿级、500亿级产业集群，六大产业园营业收入达到300亿元以上，让“洛阳制造”这个金字招牌更加响亮。

在实施创新驱动发展战略上持续加力。启动实施新一轮“双倍增”行动，新培育5家超百亿级创新龙头企业、100家高新技术企业、1500家科技型中小企业，新建创新平台(载体)300个，努力在智能装备、特色新材料等领域突破一批关键核心技术，推动科技成果就地转化，全面激活创新第一动力。

在扩大内需上持续加力。聚焦改善人民生活品质，持续实施消费提力行动，促进消费扩容提质，力争全年社会消费品零售总额达到2300亿元。实施“97193”合理有效投资行动计划，加快建设1000多个重大项目、年度完成投资3000亿元以上，为产业发展夯实根基。

在深化改革开放上持续加力。深入实施国企改革三年行动计划，深化“放管服”改革，高标准做好营商环境评价，确保好的名次。建好用好自贸区、综合保税区等开放平台，培育壮大一批开放主体，拓展开放领域，推动外贸进出口总额大幅提升12%以上、超过200亿元，全面提升开放水平。

在推进乡村振兴上持续加力。研究出台支持乡村振兴政策措施，推动脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。提升53条、新打造10条市级沟域生态经济示范带，年产值达到50亿元以上。实施乡村建设行动，打造100个改善农村人居环境示范村，建成更多的“美丽乡村”。

在提升城镇综合承载力上持续加力。持续做好规划建设管理“三篇文章”，深入实施百城建设提质工程三年行动，加快推进城中村和老旧小区改造。争取推动早日开工建设呼南高铁豫西通道，加快二广高速城区段改扩建、尧栾西高速栾双段等9条高速公路建设，深化城市“五治”，打造“城市大脑”，加强城市精细化管理，让城市的颜值更高、气质更佳、底蕴更厚。

在推动文化繁荣兴盛上持续加力。加快建设正平坊、世界古都论坛永久会址、南城墙东段、天街北延四期等项目，全面启动二里头申遗，推动“东方博物馆之都”规模和质量“双提升”，持续提高“两节一会一论坛”国际影响力，让“古今辉映、诗和远方”城市名片更加靓丽。

在加强生态文明建设上持续加力。研究推出我市碳排放达峰行动方案并抓好落实，持续实施蓝天、碧水、净土、国土绿化、生态修复“五大行动”，确保空气质量主要指标在全省和汾渭平原排名位次前移、全市国省控断面水质全面达标，完成造林32万亩、森林抚育10万亩，推动全域生态保护治理上取得新的更大成效。

在保障和改善民生上持续加力。顺应人民日益增长的美好生活需要，统筹抓好群众就业、就学、就医、住房、养老、社保等工作。

在防范化解重大风险上持续加力。抓好常态化疫情防控，坚持人物同防、闭环严防、关口细防，确保疫情不反弹。加大非法集资等处置力度，持续做好扫黑除恶、安全生产、矛盾调处等工作，确保社会大局稳定。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰）