成绩亮眼！洛阳交出2020年成绩单

洛报融媒记者从今天上午召开的首场中共洛阳市委新闻发布会上获悉，2020年，面对严峻复杂的外部环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，洛阳市委团结带领全市人民，深入贯彻习近平总书记重要指示，认真落实中央和省部署要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，交出了一份优异的成绩单。

洛报融媒记者从今天上午召开的首场中共洛阳市委新闻发布会上获悉，2020年，面对严峻复杂的外部环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，洛阳市委团结带领全市人民，深入贯彻习近平总书记重要指示，认真落实中央和省部署要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，交出了一份优异的成绩单。

一方面，众志成城战疫情，夺取了疫情防控的重大战略成果。洛阳市委把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，闻令而动、迅速反应，大年初一就建立了高效有序的指挥体系，在全省率先推出集中隔离、“洛康码”等硬核举措，外控源头防输入、内断传播防蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战，用不到一个月的时间实现了无新增本土病例，用不到一个半月的时间实现本土病例全部清零，做到了感染少、清零早。

另一方面，凝心聚力抓发展，牢牢稳住了经济基本盘。洛阳聚焦中央提出的“六稳”“六保”，大力实施产业提质、消费提力、基建提级、动能提档、都市圈提速“五提”行动，以超常规的举措和力度打好“组合拳”，使经济运行从按下“暂停键”到快速启动“加速键”，持续回稳向好。全市主要经济指标增速稳居全省第一方阵，预计生产总值同比增长3%以上，转型发展高质量发展在大考中取得了极为不易的亮眼成绩。

围绕稳定经济运行，洛阳出台了一揽子纾困惠企政策，深入开展“联企入企惠企助企”活动，为企业减轻各种负担68.3亿元，千方百计帮助企业渡过难关。

强力推进项目建设，实施“97183”合理有效投资行动计划，一大批补短板、打基础、惠民生的重大项目竣工投用。

顺应疫情下消费变化趋势，打造了“古都夜八点”“古都新生活”等消费品牌，成功举办了中央电视台中秋晚会，国庆八天全市旅游收入占全省六分之一还多，城市重新充满了烟火气。

围绕建成全面小康社会，决战决胜脱贫攻坚，年度9个贫困村、2.5万贫困人口脱贫任务顺利完成，经过不懈努力，6个贫困县、49.9万贫困群众全部脱贫，绝对贫困在河洛大地成为历史。

围绕打好污染防治攻坚战，主动融入黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，强力治理环境污染，空气质量综合指数改善率居全省和汾渭平原第一，洛阳的蓝天白云更多了，空气更清新了，环境更优美了，往日的环境短板已经变成了日益彰显的生态优势和市民的生态福利。

围绕加快副中心城市建设，赢得省里新一轮更大力度的政策支持，一大批事关全局的标志性工程捷报频传，地铁1号线试运行，王城大道快速路全线贯通，30余座城市立交拔地而起，全市人民期盼已久的呼南高铁豫西通道开工在即，高速公路网、快速路网、骨干路网加快织密，洛阳正从全国交通节点城市向全国重要综合交通枢纽城市阔步迈进。

特别令人振奋的是，《洛阳都市圈发展规划(2020-2035)》已经发布实施，洛阳和济源、平顶山、三门峡联动发展加快推进，洛阳在全国全省发展大局中的地位和作用更加凸显。

围绕持续保障和改善民生，洛阳坚持过“紧日子”，把更多财力用于民生，全面完成了去年的民生实事，就业、就学、就医、住房等问题得到逐步解决，城市书房、小游园、洛阳乐道、“乐养居”等民生实事办到了群众心坎上。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰）