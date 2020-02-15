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“走出去”到“请进来” ,偃师市检察院开启体验式法治教育课
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.01.15 11:23

　　为深入贯彻落实最高检“一号检察建议”，进一步加强未成年人法治教育，拓宽普法宣传的广度和深度，引导广大青少年知法守法。近日，偃师市人民检察院变“走出去”为“请进来”，开启了2021年第一堂特别“法治课”。偃师市第一高级中学的60余名师生走进检察院，“零距离”分享了一堂生动又有意义的法律常识课，近距离地接触和感受法治氛围与法律文化，在潜移默化中接受了法治教育。

　　“说出你的难言之隐，我们会为你进行心理的按摩。这里是心理疏导室……”在偃师检察院未检检察官李淑环的引导和介绍下，师生们参观了12309检察服务中心、未检接待室、谈话室、心理疏导室等。

　　每到一个地方，未检检察官都认真地向大家介绍各室的功能，并回答大家提出的问题，让大家零距离接触未成年人检察工作的流程，更为直观地认识和了解了检察院概况、机构设置、检务指南、案件查询、未成年人检察工作等，感受其中的法治文化魅力。

 

　　随后，师生们还参观了远程庭审，了解检察官庭审过程，感受“看得见的公平正义”。同学们在轻松的氛围中经历了一场与众不同的修身学法之旅，身临其境感受到了司法的公开透明、法律的庄严和违法犯罪的危害，提高了法律素质和守法意识。

　　最后，李淑环以“法治伴我成长”为题，结合新修订的《未成年人保护法》，以及2020年12月26日十三届全国人大常委会刚刚审议通过的《刑法修正案(十一)》、《预防未成年犯罪法》，紧扣当前未成年人违法犯罪的实践特征，介绍了刑事责任年龄的新规定，阐释了面对校园欺凌学生要如何做等。

　　参观结束后，在偃师检察院新落成的未成年人保护中心，市关工委副主任王要红、团市委副书记李志丹、未检干警及师生代表等，就青少年日常生活中常见问题和普法教育的重点和方式，进行了深入探讨，并对新的一年法治进校园工作做了具体安排和部署。

 

　　参会人员纷纷表示，通过组织此次系列活动，相关部门达成了共识，为了学生能健康成长，将积极发挥好职能职责作用。参加这样的实践教学生动、直观，教育效果很好，受益匪浅，不仅让学生深刻认识到遵纪守法的重要性，还帮助他们树立了正确的人生观、世界观、价值观。加强普法宣传，尤其是使广大未成年人做一个知法、学法、守法、用法的公民是一项长期而艰巨的工程，决不是一朝一夕，一蹴而就的事，要更具理性，更有耐心，做到常态化，渐进性，不具一格，讲求实效。只有这样才能真正达到“法律进万家，幸福你我他”。

　　下一步，偃师市检察院将继续以未成年人保护中心为依托，凝聚起共同关爱未成年人的法治力量，大力加强校园普法力度，以法治副校长为桥梁，加强“检校”共建，不断创新法制宣传教育方式，在普法宣传的道路上不断前行，培养青少年的法律思维，提高他们的法律意识，为青少年的健康成长保驾护航，为校园安全和未成年的健康成长筑牢法治防线！（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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